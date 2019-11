Rode Duivels beginnen op 1 juni écht aan EK-voorbereiding: stage en match in Noorwegen Stephan Keygnaert en Jonas Van De Veire

21 november 2019

05u50 0 Rode Duivels De weg richting EK krijgt vorm: één oefenduel in maart – tegen Qatar? – en drie in juni. Mogelijk tegen Noorwegen, waar de Rode Duivels wellicht op trainingskamp ­trekken. Dan wil Roberto Martínez al weten waar zijn toekomst ligt.

Met de kwalificaties achter de rug kan het plannen beginnen. Stilaan wordt duidelijk hoe bondscoach Roberto Martínez de laatste rechte lijn richting EK wil aanpakken. Hoewel er in maart een mogelijkheid is om twee oefenduels te spelen, verkiest de bondscoach slechts één match – liefst voor eigen publiek. Al staat Martínez niet weigerachtig tegenover een lucratieve trip naar Qatar. De voetbalbond van de oliestaat zou daar naar verluidt twee miljoen euro voor over hebben, maar een officiële aanbieding kwam er vooralsnog niet.

Mannschaft

Het eigenlijke trainingskamp richting EK begint op 1 juni – twaalf dagen voor de ­eerste groepswedstrijd. De Duivels trekken quasi meteen een week op buitenlandse ­stage. Mogelijk in Oslo, waar Noorwegen één van de drie laatste sparringpartners kan zijn. “Het zou sportief een stevige test zijn”, meent Martínez. En de Mannschaft een nog grotere? Volgens het Duitse BILD hoopt bondscoach Joachim Löw in de aanloop naar het EK te oefenen tegen de Rode Duivels. Maar Martínez zal Duitsland enkel willen overwegen als na de loting blijkt dat beide teams elkaar niet kunnen treffen voor de finale. Sowieso zal er na de ministage ook nog een uitzwaaiduel plaatsvinden in Brussel.

Benieuwd of de contractsituatie van de bondscoach, wiens overeenkomst na het EK afloopt, tegen dan uitgeklaard is. “Ik wil nu eerst de loting afwachten en de voorbereiding op punt stellen”, vertelt hij in een ­exclusief interview met deze krant. “Daarna kunnen we snel om de tafel gaan en zien...” Martínez steekt niet weg dat het financiële aspect een belangrijke factor wordt bij de onderhandelingen. “Ik ben de voorbije drie jaar bijzonder loyaal geweest aan mijn ­contract met de federatie – ik ben nooit ­opgestapt. Nu is het anders: mijn contract loopt af. Dat betekent dat áls de federatie wil doorgaan met mij, ik het voorstel zal ­afwegen tegen andere trainersjobs – zowel sportief als financieel.”

