Roberto Martínez: "We hadden meer goals moeten maken, maar dan ben ik ultra kritisch"

13 oktober 2019

17u20

Bron: VTM NIEUWS 0 Rode Duivels Voor Roberto Martínez was alles weer rozengeur en maneschijn na de 0-2-zege in Kazachstan. Praet, die tot de uitblinkers behoorde, hoopt dat hij de bondscoach het straks nog een pak moeilijker gemaakt heeft, wanneer die straks de puzzel van zijn EK-selectie legt.

Achtste opeenvolgende zege in de EK-kwali’s, zeven keer de nul gehouden en een doelsaldo van 30 tegen 1. Ook al is het niveau van de tegenstanders dikwijls schrijnend laag, toch hamert Martínez graag op al wat positief is. Zoals de focus van zijn jongens. “Die is geweldig. We hebben een ongelofelijke groep. Je kan met veel talent geboren zijn, maar de tomeloze inzet die ze elke keer weer tonen, chapeau. Op dit indoor kunstgras was dat niet evident. Het is een plezier om met deze spelers te werken. Het zijn geweldige ambassadeurs voor België en ik ben fier op hen. Als we echt kritisch willen zijn, hadden we meer goals moeten maken. Maar daar stoorde ik me niet aan. Nu moeten we vieren om dan naar die belangrijke match in Rusland toe te werken. Daar moeten we deze campagne sterk eindigen.”

Praet: “Geen makkelijke omstandigheden”

Dennis Praet claimde met een gave prestatie een stek in de EK-selectie. En dat bij zijn eerste basisplaats. “Het was hier nochtans niet altijd makkelijk. De Kazakken speelden agressief en op het kunstgras was het aanpassen. Natuurlijk is het wel altijd makkelijker om in een ploeg te starten die draait.” Over een mogelijke EK-selectie blijft Praet realistisch. “Dat wordt niet makkelijk.”

Alderweireld: “Rusland uit is belangrijk”

“We mogen hier tevreden mee zijn”, zei Toby Alderweireld. “Hier spelen, dat is geen cadeau, zeker ook met deze ondergrond en na een vlucht van zeven uur. “We doen de dingen die we moeten doen. De volgende match in Rusland is belangrijk, het is ons doel om 30 op 30 te halen en daar gaan we ook vol voor. Als we dat kunnen bereiken, dan wordt de laatste kwalificatiematch (thuis tegen Cyprus, red.) een mooie.”

Meunier: “Een moeilijke match”

“Scoren is altijd leuk”, trapte doelpuntenmaker Thomas Meunier een open deur in. “Zeker als je niet vaak scoort, noch bij PSG nog bij de nationale ploeg. Het was een mooie bal van Eden, waarna ik één tegen één met de doelman afwerk. Ik ben opnieuw vaste waarde bij PSG, ik speel goed, dus voor mij is alles perfect. Het was een moeilijke match tegen een fysiek sterke ploeg met veel goesting. Schotland kwam hier verliezen, Rusland won pas na een goal in de laatste minuten...”