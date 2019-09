Roberto Martinez waarschuwt voor tegenstander: "Schotland is een gewond dier" YP

08 september 2019

19u17

Bron: Belga 0 Rode Duivels Minder dan een zege wordt er morgenavond (20u45 Belgische tijd) in Hampden Park van de Rode Duivels niet verwacht in hun uitwedstrijd tegen Schotland op de zesde speeldag in groep I van de EK-kwalificaties.

Net voor de zomervakantie werden de Schotten in Brussel nog met 3-0 opzijgezet, de vijfde zege op rij was dat voor België tegen Schotland, dat eveneens al vijf wedstrijden niet meer kon scoren tegen de Duivels. Hun laatste treffer tegen ons land dateert reeds van 2001, toen er eveneens in Hampden Park 2-2 werd gelijkgespeeld in de kwalificaties voor voor het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea.

Bovendien verloor Schotland vrijdagavond in het eigen Hampden Park tegen Rusland met 1-2, een duel met een rechtstreekse tegenstander voor de tweede plaats in de groep. Met amper zes op vijftien lijkt The Tartan Army ook het EK van volgend jaar te zullen missen. "Die eerste helft tegen Rusland was nochtans het beste Schotland dat ik in jaren gezien heb", bekende Martinez vandaag tijdens de persconferentie. "Het is een gewond dier, niet meer te vergelijken met het elftal dat we in Brussel mochten ontvangen. Ze beschikken over een jonge generatie met veel potentieel, met drie spelers die titularis zijn bij ploegen in de top zes van de Premier League. Er is genoeg kwaliteit om zich toe kunnen kwalificeren voor een groot toernooi.”

In deze campagne kregen de Duivels nog maar één doelpunt tegen. "Het is heel belangrijk om telkens die nul te kunnen houden. We staan vooral bekend als een aanvallend team en dan moet je kunnen terugvallen op een solide verdediging, als het aanvallend even wat minder loopt, zoals tegen San Marino het geval was.”

De Schotten aan het werk op training: