Roberto Martínez waarschuwt voor "gewond dier" Schotland en excuseert zich bij Belgische media

08 september 2019

19u17

Bron: Belga 0 Rode Duivels Minder dan een zege wordt er morgenavond (20u45 Belgische tijd) in Hampden Park van de Rode Duivels niet verwacht in hun uitwedstrijd tegen Schotland op de zesde speeldag in groep I van de EK-kwalificaties.

Net voor de zomervakantie werden de Schotten in Brussel nog met 3-0 opzijgezet, de vijfde zege op rij was dat voor België tegen Schotland, dat eveneens al vijf wedstrijden niet meer kon scoren tegen de Duivels. Hun laatste treffer tegen ons land dateert reeds van 2001, toen er eveneens in Hampden Park 2-2 werd gelijkgespeeld in de kwalificaties voor voor het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea.

Bovendien verloor Schotland vrijdagavond in het eigen Hampden Park tegen Rusland met 1-2, een duel met een rechtstreekse tegenstander voor de tweede plaats in de groep. Met amper zes op vijftien lijkt The Tartan Army ook het EK van volgend jaar te zullen missen. "Die eerste helft tegen Rusland was nochtans het beste Schotland dat ik in jaren gezien heb", bekende Martínez vandaag tijdens de persconferentie. "Het is een gewond dier, niet meer te vergelijken met het elftal dat we in Brussel mochten ontvangen. Ze beschikken over een jonge generatie met veel potentieel, met drie spelers die titularis zijn bij ploegen in de top zes van de Premier League. Er is genoeg kwaliteit om zich toe kunnen kwalificeren voor een groot toernooi.”

In deze campagne kregen de Duivels nog maar één doelpunt tegen. "Het is heel belangrijk om telkens die nul te kunnen houden. We staan vooral bekend als een aanvallend team en dan moet je kunnen terugvallen op een solide verdediging, als het aanvallend even wat minder loopt, zoals tegen San Marino het geval was.”

“Wilde niemand misleiden”

De voorbije dagen was er wat opschudding ontstaan bij de pers door de uitspraken van bondscoach Roberto Martinez voorafgaand aan het duel van vrijdagavond in San Marino (0-4). Vooraf had Martinez immers verklaard dat er niet geëxperimenteerd zou worden, terwijl een uur voor de aftrap uit de opstelling bleek dat de bondscoach met Michy Batshuayi, Divock Origi en Adnan Januzaj een onuitgegeven voorlinie aan de aftrap zou brengen. “Ik wil graag verduidelijken dat ik niemand wou misleiden”, verklaarde Martínez. In een ietwat warrige uitleg gaf de Spanjaard aan dat hij nooit de intentie heeft om zijn elftal vooraf bekend te maken. “In die dagen voor de wedstrijd proberen we zoveel mogelijk info te vergaren over de spelers. Ik heb 25 spelers waaruit ik moet kiezen en de ploeg geef ik maar anderhalf uur voor de wedstrijd vrij. De spelers die bij de nationale ploeg komen, moeten zich kunnen tonen. Ik heb een groep van 52 spelers en die moet ik terugbrengen tot 23 voor een groot toernooi. Iedereen is daarbij belangrijk. Invallers moeten de wedstrijd kunnen beïnvloeden, dat hebben we vorig jaar in Rusland gezien. We verwachten dus topprestaties, de lat ligt hoog. We zijn al een jaar de nummer een van de wereld en bij een zege in Schotland is de kwalificatie voor het EK al virtueel - mathematisch nog niet - een feit.”

Tegen de Schotten moet Martinez het wel zonder Eden en Thorgan Hazard, voormalig aanvoerder Vincent Kompany en Axel Witsel zien te doen. “Witsel zorgt vooral voor balans op het veld en op zijn positie hebben we niet meteen een vervanger voorhanden. Bij de U21 zitten er wel drie die dat op termijn kunnen worden. Witsel speelt in de schaduw en laat anderen toe uit te blinken.”

Schots bondscoach: “Je moet ook durven dreigen tegen België”

Voor Schotland is het alles of niets tegen de Rode Duivels, op de zesde speeldag in groep I van de EK-kwalificaties. Na de 1-2 van vrijdag tegen Rusland is het EK met zes op vijftien immers ver weg. Daar komt nog eens bij dat de Schotten al achttien jaar niet meer kunnen scoren tegen de Belgen. In juni liepen ze in Brussel tegen een 3-0 aan, vorig jaar werd The Tartan Army in een oefenwedstrijd met 0-4 van de mat getikt.

“Tegen België moet je defensief georganiseerd staan en tegelijkertijd moet je toch durven te dreigen”, vertelde de Schotse bondscoach Steve Clarke aan de Britse media. “Je moet niet denken dat we 97 minuten voor ons eigen doel kunnen kamperen. Uit die wedstrijd in juni kunnen de spelers ook lessen trekken: toen werden we met onze rug tegen ons eigen doel gedrukt, maar we bleven wel lang in de wedstrijd. Als we daar ook thuis in slagen, hebben we wel enkele spelers die België problemen kunnen bezorgen.”

