Roberto Martínez verlengt contract bij Rode Duivels tot na Qatar 2022 Stephan Keygnaert

02 mei 2020

03u00 0 Rode Duivels Roberto Martínez en de top van de voetbalbond hebben een ­inhoudelijk en finan­cieel principeakkoord ­bereikt om samen het avontuur verder aan te gaan tot na het WK in Qatar in 2022. Advocaten gieten momenteel een en ander in contracten die ­binnenkort getekend zullen worden.

Verrassend is dit nieuws niet. Roberto Martínez (46) babbelde in recente interviews heel duidelijk in termen die erop wezen dat hij zinnens was om de Rode Duivels niet te verlaten voor het EK dat is opgeschoven naar 2021.

Nu blijkt zelfs dat Martínez en de voetbalbond samen doorgaan tot na het WK in Qatar in de winter van 2022. Dat is goed voor de continuïteit van de nationale ploeg en van de KBVB. Een nieuwe bondscoach zoeken in deze tijden, één jaar voor een EK en anderhalf jaar voor een WK, zou gekkenwerk geweest zijn.

En toch. Het wás al een stunt van Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat toen zij in de lente van 2018 — in de aanloop naar de Wereldbeker in Rusland — een manager van het kaliber van Martínez nog eens twee jaar konden binden, toen tot na het vooropgestelde EK van dit jaar.

Dat Bayat, inmiddels bondsvoorzitter, en CEO Peter Bossaert erin slagen om het succesverhaal met nóg eens anderhalf jaar te verlengen, is opmerkelijk, gezien de grote interesse die er was in onze bondscoach de voorbije maandén. Martínez kreeg aanbiedingen uit de Premier League, FC Barcelona polste naar zijn situatie, en hij kon voor vele dollars naar het Midden-Oosten. Zélfs Bayat had een jaar geleden niet durven vermoeden dat Martínez zich (sportief én financieel) voort zou willen enga­geren voor de nationale ploeg.

Comfortzone

Wat heeft de kaarten dan dooreen­geschud? Bayat en Bossaert gingen zélf steeds meer en meer vrezen voor de enorme leegte die Martínez zou achterlaten. Deze bondscoach is meer dan een succesvolle trainer van de Rode Duivels. Hij organiseert quasi de ganse sportieve piramide binnen de voetbalbond. Martínez stelde zelf de vacature op voor een nieuwe technisch directeur, Mar­tínez koos zelf Jacky Mathijssen als de nieuwe beloftecoach, Martínez gaat naar vergaderingen van de Vlaamse en Waalse vleugel, hij lonkt naar het amateurvoetbal... ‘Wie kan dat nóg?’, bedacht Bayat, en hij zette zich aan het werk. Eerst betrok hij Martínez inhoudelijk in een ambitieus verhaal, daarna pas ging het over de centen.

Op zijn beurt ervaart Martínez in België een nooit eerder ervaren comfortzone. Hij kan het prima vinden met Bayat en Bossaert, maar nog veel belangrijker is zijn uitstekende relatie met alle internationals, van wie er velen publiekelijk aandrongen op een contractverlenging van hun bondscoach. Zijn gezin settelde zich intussen in Waterloo. Ook liet Martínez zich al eens ontvallen dat tekenen bij een Europese topclub tegelijkertijd een groot risico inhoudt — twee nederlagen, een dolgedraaide pers, of een gekke voorzitter kunnen een mooi project van de ene dag op de andere in rook doen opgaan. Vandaag het internationale voetbal inschatten post-corona is evenzeer een onbekende factor. Dan ­beter de eieren nog wat in het mandje van de Rode Duivels leggen, moet-ie ­gedacht hebben.

Niet afgewerkt

Want — en dat schreven we eerder al eens — het werk van Roberto Martínez met de nationale ploeg is nóg geen afgewerkt product. Met name niet in het gedeelte boven de middenlijn. Tielemans (22), Witsel (31), De Bruyne (28), Vanaken (27), de broers Thorgan (27) en Eden (28) Hazard, Carrasco (26), Lukaku (26)...: ‘Qatar 2022’ is een mooie uiterlijke datum voor succes voor het geraamte van de huidige ploeg. Daarbij is het een uitdaging voor Martínez om het komende anderhalf jaar een nieuwe ­defensie te kneden. Want in december 2022 zul je wellicht niet meer moeten rekenen op Vermaelen, Vertonghen en Kompany — en zal zelfs Toby Alderweireld 33 zijn.

3 miljoen

Het is giswerk welk cijfer voor de zes nulletjes in het nieuwe contract van Martínez vervat zitten. De Spanjaard werkte in de vorige verbintenis voor een bedrag van om en bij 1,2 miljoen euro per jaar. Ter vergelijking: Mikael Arteta, de manager van Arsenal, de club waarmee Martínez in het najaar van 2019 ook sprak, verdient in Londen 5,7 miljoen per jaar. Mehdi Bayat liet zich meermaals ontvallen dat een federatie als de Belgische “nooit meer dan 3 miljoen” kan betalen aan een bondscoach — het zal in casu er niet veraf zijn.

Eenmaal de advocaten doorheen het papierwerk zijn gegaan en zij alle punten en komma’s op de juiste plaats ­hebben gezet, zal de voetbalbond het nieuws officieel aankondigen.

“Zonder administratieve catastrofe”, aldus een bron zeer dicht bij de onderhandelingen, is Roberto Martínez bondscoach der Belgen tot na het WK in Qatar in 2022.