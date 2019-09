Roberto Martínez verklaart opstelling: “Voorin zaak om evenwicht te vinden” Redactie

06 september 2019

20u41

Roberto Martínez koos voor Batshuayi, Origi en Januzaj in zijn basiself. “Denayer is kapitein bij Lyon en dit is een mooie kans om hem te zien spelen", aldus de bondscoach. “Voorin was het zaak om evenwicht te vinden. Maar Januzaj, Origi en Batshuayi werken hard en ze verdienen deze kans. Of Lukaku nog zal invallen (en op jacht kan naar zijn 50 goals, red.)? Dat hangt af van hoe de wedstrijd zal vorderen. Maar we zijn hier uiteraard niet voor individuele awards.”