Roberto Martínez verduidelijkt situatie Eden Hazard: “Hij heeft 60 trainingssessies nodig” Stephan Keygnaert

09 september 2020

11u09 2 Rode Duivels Tien dagen bij de nationale ploeg zonder één minuut te voetballen. Wat is er aan de hand met Eden Hazard? Dat vragen ze zich ook af in Spanje. Roberto Martínez mocht het komen uitleggen: “Eden heeft 60 trainingen nodig.”

Bondscoach Roberto Martínez kwam dinsdagavond na de wedstrijd telefonisch live in het voetbalprogramma ‘El Partidazo’ van de Spaanse nationale zender Cadena Cope. Martínez werd gevraagd om de situatie van Eden Hazard nader te verklaren. Hazard was tien dagen bij de nationale ploeg zonder één minuut te spelen.

“De fans van Real Madrid moeten zich geen zorgen maken”, opende Martínez. “Medisch is hij 100% in orde. Eden heeft geen enkele pijn meer aan de enkel. Hij mist wedstrijdritme.”

Hij is absoluut niet klaar om te spelen in officiële duels – dat ritme heeft hij nog niet. Ik had het kúnnen doen, maar daar doen we niemand een plezier mee Roberto Martínez over Eden Hazard

“Wij hebben individueel gewerkt met Eden en deels in groepsverband. Met de bedoeling om hem meer volume te geven en om zijn spierweefsel in de enkel te versterken. Je mag niet vergeten dat het in maart om een bijzonder zware operatie ging.”

“Eden zou nu minuten moeten kunnen krijgen in een paar vriendschappelijke wedstrijden, maar hij is absoluut niet klaar om te spelen in officiële duels – dat ritme heeft hij nog niet. Ik had het kúnnen doen, maar daar doen we niemand een plezier mee. Hazard moet 100% zijn – hij is een speler die het moet hebben van sprints, versnellingen, stoppen en weer vertrekken.”

Martínez wuifde de verhalen als zou er ruis zitten op zijn samenwerking met Real Madrid weg: “Wat wij de voorbije tien dagen deden, was helemaal doorgesproken met de club. De relatie met Madrid is fantastisch. Ik heb uitgelegd aan de club dat Eden onze aanvoerder is en dat we hem na een afwezigheid van tien maanden nodig hadden in de kleedkamer. Van daaruit hebben wij een veertiental trainingsessies gedaan met Eden in nauw overleg met Madrid.”

Op de vraag van de Spaanse journalist hoeveel sessies Hazard nodig heeft om helemaal top te zijn, antwoordde Martínez: “Mijn ervaring leert... een zestigtal trainingsessies.”

Dat zou betekenen dat de bondscoach de beste Eden Hazard pas over twee maanden verwacht... Aan de andere kant van de lijn vielen ze in de radiostudio van hun stoel. “Je mag vooral geen druk leggen op Eden”, gaf Martínez nog mee.

