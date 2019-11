Roberto Martínez over de Belgische basiself: “Dat is ons grote voordeel de laatste twee jaar” Redactie

16 november 2019

18u02

Bron: VTM NIEUWS 0

Roberto Martínez verschuilt zich in Sint-Petersburg niet achter de gekwetsten. De Duivels moeten het doen zonder Kompany, Vertonghen, Meunier en gisteren haakte ook Chadli af. Zo komen Boyata, Castagne en Thorgan Hazard in de ploeg, terwijl de bondscoach met Mertens voorin, ten koste van Tielemans op het middenveld, voor een aanvallende elf kiest. “Er komen geen onervaren spelers meer in de ploeg. Iedereen heeft al ervaring als Duivel en kent zijn rol. Dat is ons grote voordeel de laatste twee jaar.”