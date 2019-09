Roberto Martínez over beslissing om Nainggolan niet mee te pakken naar het WK: “Puur gebaseerd op statistieken” AB

Bron: De Standaard 0 Rode Duivels Herinnert u zich de algemene consternatie nog toen Roberto Martínez Radja Nainggolan (31) vorig jaar uit de WK-selectie weerde? Lange tijd bleef de bondscoach van de Rode Duivels vaag over de reden van die beslissing.

Dat Martínez zou vinden dat Nainggolan een slechte invloed heeft op de spelersgroep, werd lang geopperd. Maar de Spanjaard licht zijn beslissing nu toe. “Instinct had er niets mee te maken. Je stelt geen lijst samen met 23 spelers op basis van buikgevoel”, vertelt hij in De Standaard. “De keuze om hem thuis te laten was puur gebaseerd op zijn individuele statistieken en zijn prestaties in combinatie met andere spelers. Ik analyseerde voor het WK grondig wat elke speler presteerde op het veld en welke koppels op het veld het beste samen rendeerden. Op basis daarvan viel Nainggolan af.”