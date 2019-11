Roberto Martinez maakt straks laatste selectie van dit jaar bekend: wie komt Vertonghen vervangen? Redactie

08 november 2019

09u15

Bron: Belga 0 Rode Duivels Bondscoach Roberto Martinez maakt vrijdagmiddag in het auditorium van het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn selectie bekend voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Rusland (16 november in Sint-Petersburg) en Cyprus (19 november in Brussel), de laatste twee interlands van het jaar.

In vergelijking met de selectie voor de vorige interlands tegen San Marino en Kazachstan die de bondscoach begin oktober maakte, zal recordinternational Jan Vertonghen (118 caps) er deze keer niet bij zijn. De verdediger van Tottenham liep op training een scheurtje in de hamstrings op en zal minstens tot na de interlandbreak buiten strijd zijn. Slecht nieuws voor Vertonghen en de bondscoach. Die laatste zal achterin weer moeten schuiven - ook Vincent Kompany is immers nog steeds niet hersteld - en Vertonghen zelf kent een moeilijk seizoensbegin bij de Spurs en dan is het altijd leuk om bij de nationale ploeg de gedachten even te verzetten. Achter de naam van Thomas Meunier staan nog vraagtekens. De rechterwingback liep twee weken geleden met PSG in de Champions League op het veld van zijn voormalige werkgever Club Brugge een scheur in de hamstrings op en hoopt zelf speelklaar te geraken voor het tweeluik. Jason Denayer (Lyon) zal er na een kwetsuur in principe terug bij zijn, al maakt ook Bjorn Engels kans om eens opgeroepen te worden. De centrale verdediger speelt al enkele maanden op hoog niveau bij Aston Villa in de Premier League.

Lestienne weer van de partij?

Op het middenveld valt het af te wachten of er een nieuwe oproepingsbrief in de bus valt bij Maxime Lestienne. Petit Max werd in oktober voor het eerst sinds 2013 opgeroepen, maar moest uiteindelijk nog voor de eerste training geblesseerd afhaken. Voor het overige moeten er niet al te veel verrassingen verwacht worden. Het wordt vooral uitkijken naar de terugkeer van Kevin De Bruyne, die een tijdje out was met een liesblessure. Zo zitten KDB en Eden Hazard voor het eerst sinds begin juni nog eens samen in de selectie, toen in eigen huis zowel tegen Kazachstan als Schotland met 3-0 gewonnen werd. Voorin is in principe iedereen fit en dus kan Romelu Lukaku zijn indrukwekkende statistieken nog wat verder opsmukken. De spits rondde tegen San Marino de magische kaap van vijftig doelpunten voor de nationale ploeg en is de voorbije weken bijzonder goed op dreef bij Inter, waarvoor hij in de laatste vier competitiewedstrijden zes keer raak trof.

Op bezoek in Rusland staan de Rode Duivels allesbehalve voor een gezondheidswandeling. In het Krestovskistadion van Sint-Petersburg, waar ze op het WK van vorig jaar eerst in de halve finales uitgeschakeld werden door Frankrijk om er vervolgens brons te pakken tegen Engeland, wacht er met Rusland een ploeg die in deze kwalificaties enkel nog maar tegen de Belgen punten liet liggen. Op de eerste speeldag werd het in maart op de Heizel 3-1. De Rode Duivels kunnen op de voorlaatste speeldag in Rusland al groepswinnaar worden, op voorwaarde dat ze minstens een punt pakken. Op de slotspeeldag kunnen de Russen die achterstand dan niet meer goedmaken, aangezien het onderlinge resultaat in het voordeel van de Belgen is.

Galamatch tegen Cyprus

Op de laatste speeldag moet tegen Cyprus wel een misstap vermeden worden, om het reekshoofdstatuut van eind deze maand bij de loting in Boekarest niet in gevaar te brengen. Enkel de beste zes groepswinnaars worden immers reekshoofd en de onderverdeling gebeurt voor het eerst met een ranking op basis van de prestaties in deze kwalificatieperiode. Naast België zijn de reekshoofden momenteel Oekraïne, Italië, Spanje, Engeland en Nederland. Bij een gelijke stand in deze ranking is het doelsaldo doorslaggevend.