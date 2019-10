Roberto Martinez: “Lukaku speelt zeker een van de twee matchen, ook Vanaken krijgt minuten” Redactie

09 oktober 2019

16u56

Bron: VTM Nieuws 2 Rode Duivels Bondscoach Roberto Martinez praatte daags voor de kwalificatiewedstrijd tegen San Marino met VTM Nieuws. De Rode Duivels kunnen zich morgen al plaatsen voor het EK. Martinez bevestigt dat heel wat spelers dan ook minuten zullen krijgen.

“Vanaken, Praet, Meunier, Lukaku, Castagne en Thorgan Hazard zullen zeker een wedstrijd spelen.” Dat betekent dus dat de bondscoach op de diensten van Romelu Lukaku rekent. Die leek onzeker met problemen aan de quadriceps, maar zal zeker een van de wedstrijden spelen. “Als Romelu fit is, zal dat morgen/donderdag al tegen San Marino zijn”, bevestigde de bondscoach. “Twee wedstrijden zou wat veel zijn. Zondag speelde hij nog de hele wedstrijd met Inter tegen Juventus.” Ook Hans Vanaken mag rekenen op minuten. De draaischijf van Club Brugge mag zich ondertussen een vaste waarde noemen in de selectie van Roberto Martinez, maar hij verzamelde tot nu amper twee caps.

Mignolet wordt papa, Dendoncker out

Simon Mignolet is niet meer bij de selectie. De Limburger staat op het punt om papa te worden en heeft de selectie al verlaten. Wie donderdag ook niet zal spelen is Leander Dendoncker. Hij sukkelt met maagproblemen. Die hielden Dendoncker de voorbije dagen al van het oefenveld en de middenvelder mist zeker de partij tegen San Marino. Of hij nadien de wedstrijd tegen Kazachstan haalt, moet nog blijken.