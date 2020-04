Roberto Martínez lovend over zijn ‘Gouden Generatie’: “Of De Bruyne de rol van spelmaker heeft gerevolutioneerd? Absoluut” NVE

26 april 2020

11u27

Bron: The Times 0 Rode Duivels Hoe vult onze bondscoach zijn dagen in deze voetballoze periode? Tijd doorbrengen met het gezin en hier en daar ook tijd maken voor een interview dus. In The Times spreekt Roberto Martínez niks dan lovend over zijn ‘Gouden Generatie’ bij de Rode Duivels. Van de unieke spelmaker De Bruyne tot het ‘torinstinct’ van Lukaku.

Ook voor onze bondscoach zijn het bizarre tijden. In plaats van altijd op stap te zijn en wedstrijden bij te wonen, zit Roberto Martínez nu gewoon thuis in de buurt van Wigan met zijn gezin. In een interview vanuit zijn woonkamer kan de oefenmeester alleen maar mooie woorden opbrengen voor zijn pupillen.

“Of Kevin De Bruyne de rol van spelmaker heeft gerevolutioneerd? Absoluut. Kevin is een moderne spelmaker. Alle spelmakers uit het verleden moesten eerst het spel vertragen voordat ze hun ding konden doen. Wat Kevin uniek maakt is dat hij alles nog sneller kan uitvoeren. De pass zien, de actie maken... Hij creëert een tempo dat we niet gewoon zijn”, aldus Martínez.

De Spanjaard looft de flexibiliteit van zijn middenvelder. “Hij kan op de ‘10' spelen, op de ‘valse 9', op de linkerflank... Hij kan zelfs op de ‘6' uit de voeten. Hij is uitstekend in al die rollen omdat hij niet in een systeem leeft. Kevin startte als een heel jonge, beloftevolle speler in Genk. Daarna had hij een moeilijke periode (in Chelsea). Hij is een uitzonderlijke speler geworden nadat hij tegenslag kende. Hij zit in het beste moment van zijn carrière.”

Ook de wedstrijd in Bernabéu tegen Courtois en co zit nog vers in het geheugen van Martínez. City trok toen onder impuls van De Bruyne een 1-0-achterstand recht. “Hij controleert de ruimte zoals niemand dat kan. Hij speelt met zoveel precisie en snelheid. Nu heeft hij ook de volwassenheid en emotionele intelligentie om altijd te presteren zoals in het Bernabéu. Ze kwamen 1-0 achter, en hij heeft het karakter om zijn team terug in de wedstrijd te brengen en zelfs te winnen.”

“Of Hazard het killerinstinct ontbreekt? Nee!”

Ook Eden Hazard, die wegens een enkelblessure ontbrak tegen City, kwam aan bod. De suggestie dat Hazard het killerinstinct ontbreekt wordt door Martínez meteen van tafel geveegd. “Zijn persoonlijkheid is zijn sterkte, een kalme voetballer, zeer berekend met veel improvisatie op het veld. En hij is geweldig in een één-tegen-één-situatie.”

“Eden heeft op het WK getoond wat hij kan. Hij is een echte leider, hij toonde zijn karakter op vele manieren. Hij is altijd aanwezig en zorgt altijd voor gevaar op het veld. Hij kan elke uitdaging aangaan. Naar Real Madrid gaan was ongeveer die uitdaging. Ik ben zeker dat we na zijn blessure het beste van Eden Hazard gaan zien bij Real.”

Er zijn bepaalde spelers waar men altijd de goeie dingen uitlicht, en er zijn spelers waar men alleen benadrukt wat ze níet doen. ‘Rom’ viel in die tweede categorie na zijn periode bij Chelsea Roberto Martínez

Martínez is verrast over de kritiek die Romelu Lukaku nog altijd moet slikken in Engeland. “Analisten hebben de neiging om altijd te benadrukken wat een speler niet kan of niet doet. Er zijn bepaalde spelers waar men altijd de goeie dingen uitlicht, en er zijn spelers waar men alleen benadrukt wat ze níet doen. ‘Rom’ viel in die tweede categorie na zijn periode bij Chelsea.”

Onder leiding van Martínez scoorde Lukaku al een karrenvracht aan doelpunten, zowel bij Everton als de nationale ploeg. “Hij speelde enkele fenomenale seizoenen bij Everton. Op het moment dat hij er vertrok was er haast het gevoel dat iedereen het zou gaan benadrukken wanneer Rom niet scoorde, en dan zou men negatief zijn over zijn prestatie. Dat is verrassend, want ‘Rom’ heeft uitstekende kwaliteiten. Hij is een doelpuntenmaker. Hij moet niet worden beoordeeld op zaken die hij niet doet. Diego Maradona ‘kon ook niet tackelen’ of ‘kon zijn rechtervoet niet gebruiken’. Niemand sprak dan ook over hoe vaak Maradona zijn rechtervoet gebruikte. ‘Rom’ is een doelpuntenmaker. Dat is zijn job, en waar hij het beste in is.”

Lees ook:

Lukaku gaat (te) los in zijn kot: hij blijft maar praten en dat zint Inter niet

Lukaku openhartig in babbel met Kat Kerkhofs: “Ik vraag me af wat er met de Rode Duivels gaat gebeuren na het EK”

Kevin De Bruyne en Michèle Lacroix verwachten dochtertje: “Het puzzelstukje dat nog ontbrak”