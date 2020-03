Roberto Martínez in eerste reactie na EK-uitstel: “Teleurgesteld, maar we begrijpen beslissing” ABD

17 maart 2020

15u36

Bron: Koninklijke Belgische voetbalbond 0 Rode Duivels Roberto Martínez, bondscoach van de Rode Duivels, heeft in een videoboodschap gereageerd op Roberto Martínez, bondscoach van de Rode Duivels, heeft in een videoboodschap gereageerd op het uitstel van het EK naar 2021 . “We moeten verantwoordelijk zijn”, zegt hij.

“We hebben hard gewerkt om beter te worden als een team. We waren klaar voor het EK. Zo voelde we ons toch na de kwalificaties”, vertelt de Spanjaard. “Vanuit een voetbalstandpunt zijn we teleurgesteld dat EURO 2020 een jaar wordt verlaat. Maar we begrijpen dat dit de juiste beslissing is. De gezondheid van de bevolking gaat voor. Dit is het moment om samen te zijn, sociaal verantwoordelijk te zijn en het virus te verslaan dat de ouderen van ons kan afnemen. We zien de Rode Duivels als een team dat inspireert en een boodschap kan uitsturen. Dat doen we ook nu. Dit virus is een persoonlijk gevecht. Pas als we het verslaan, kunnen we genieten van het EK en het leven in het algemeen. Nu moeten we verantwoordelijk zijn. Daarom steunen we de beslissing van de UEFA.”

De vraag is wel of de Rode Duivels volgend jaar EURO 2021 zullen aanvatten met Martínez als bondscoach. “In principe loopt zijn contract maar tot juli. Tenzij er een tussenoplossing wordt gevonden of hij bijtekent”, vertelt VTM-analist Gilles De Bilde.