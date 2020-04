Roberto Martínez houdt de boot af over contractverlenging, máár: “De fans moeten zich geen zorgen maken” JBE/PJC/DMM

Eerst het goeie nieuws: het gaat uitstekend met Eden Hazard. Begin maart onderging de Rode Duivel in Texas een operatie aan de enkel. “Hij recupereert goed”, aldus bondscoach Roberto Martínez in een gesprek met VTM Nieuws. “Eden kan bijna opnieuw lopen en er zijn geen complicaties. De ingreep verliep zoals het hoort, maar ook de weken nadien zijn belangrijk. En dat is allemaal positief. Eden zal sterker terugkomen, dat weet ik zeker.”

Hoewel ook Martínez en zijn gezin thuis in Engeland ‘opgesloten’ zitten, staat hij toch voortdurend in contact met de Belgische internationals. “Dat gebeurt telefonisch”, legt de Spanjaard uit. “Het is natuurlijk anders dan anders - normaal werken we toe naar een specifiek doel, zoals een match of een trainingskamp, terwijl dat nu niet het geval is - maar ik merk een goeie spirit bij iedereen. We moeten focussen op de dingen die we kunnen uitvoeren, niet op datgene wat we niet kunnen doen. Dat vergt aanpassing, niet het minst voor het voetbal. We zullen een nieuw ‘normaal’ moeten vinden.”

Martínez haalt een concreet voorbeeld aan: voetbal zonder publiek. “Misschien is dat een noodzaak. Maar ook zonder fysiek aanwezig te zijn, kunnen de supporters hun team steunen. Of gaan we de stadions aanpassen zodat de toeschouwers niet zo dicht op mekaar zitten? Ach, we kunnen zelfs niet met zekerheid zeggen dat onze wedstrijd in september in Denemarken (Nations League, red.) zal doorgaan. We moeten nu gewoon de maatregelen opvolgen.”

“Alles ligt open”

Het neemt niet weg dat Martínez vooruitkijkt. Ook sportief. “Onze doelstellingen blijven dezelfde”, aldus de T1. “Het was de juiste beslissing om het EK met één jaar uit te stellen, maar dat heeft natuurlijk wel een impact. Bijvoorbeeld op de individuen. Iedereen wordt vanzelfsprekend ouder en meer matuur. En hoe zit het met de vorm of eventuele blessures? Dat is nu onmogelijk in te schatten. We waren fysiek en mentaal klaar voor het EK na onze kwalificatiecampagne, we zullen ons nu anders moeten voorbereiden. We moeten de matchen in de Nations League en richting WK in Qatar nu gebruiken als aanloop.”

Vraag is of Martínez er dan nog zal bij zijn. Zijn contract loopt op 30 juni af, de onderhandelingen over een verlenging lopen. De manier waarop hij over zijn toekomst praat, doet vermoeden dat hij blijft. “Ik kijk niet weg van het feit dat mijn overeenkomst straks afloopt”, klinkt het. “Maar ik zal elke dag blijven werken voor de toekomst van het Belgische voetbal en de Rode Duivels. Ik doe dat alsof ik er de volgende grote toernooien bij ben. Zo hoort het te zijn. Eind juni zal er wel duidelijkheid komen, denk ik.”

De signalen vanuit de voetbalbond zijn positief. Alle partijen willen met mekaar door. Martínez wil niet te veel speculeren: “Dat mag niet onze focus zijn. Het zou onverantwoord zijn nu aan mezelf te denken, mijn situatie komt wel aan bod eind juni. Wat gebeurt, zal goed zijn voor het Belgische voetbal, de fans moeten zich geen zorgen maken.”

Of Martínez bij een eventuele verlenging als bondscoach ook technisch directeur van de voetbalbond blijft - hij vulde die functie in sinds het vertrek van Chris Van Puyvelde - kon hij niet kwijt. “Alles ligt open. We hadden al goeie meetings.”

Dochtertje Safiana

Tijdens Martínez’ videochats met zijn stafleden of werknemers van de bond valt op de achtergrond al eens een wenende baby te horen. Dochter Safiana is negen maanden oud. “We brengen heel veel tijd met mekaar door. Het is leuk, ik kan het wel appreciëren”, straalt Martínez. “Maar het is tegelijk een eye-opener: als mensheid waren we duidelijk niet klaar voor deze pandemie. We moeten zorgen dat dat in de toekomst anders is.”

Roberto Martínez over de revalidatie van Eden Hazard:



Roberto Martínez over uitstel van het EK: “Dat verandert onze mindset en benadering”

De bondscoach liet zich ook uit over het EK voetbal. Dat toernooi werd met één jaar uitgesteld naar de zomer van 2021. Een goeie keuze, vindt Martínez, al maakt dat ook een wezenlijk verschil. “Eén maand in voetbal is een lange tijd, dertien maanden is echt een ellenlange periode. We moeten de twee competities die nu voor het EK vallen, gebruiken om het toernooi goed voor te bereiden.”

“De kwalificatiecampagne voor het EK had ons mentaal en fysiek op scherp gezet voor het eindtoernooi, maar nu ligt de focus op de Nations League. We moeten die competitie nu gebruiken in functie van het EK. In maart zijn er ook al kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022. Dat verandert dus wel onze mindset en benadering. We mogen niet terugkijken en nadenken of het uitstel van het EK goed of slecht voor ons was. We gaan verder en kijken vooruit.”

“Dat er een jaartje bijkomt voor sommigen? Je kan niet voor elk individu plannen. Er komen blessures, maar het kan ook omgekeerd. Sommigen zullen een geweldig jaar hebben en dan plots in de picture komen. Uiteraard hopen we dat sommigen langer kunnen blijven uiteraard, dat de spelers met 90 caps in de ploeg kunnen blijven voor het EK. Het uitgangspunt is dat we voor elke plaats in het elftal een strijd hebben.”



Roberto Martínez over voetballen in tijden van corona: “Spelen zonder fans is voor niemand leuk, maar er zijn grotere krachten aan het werk”

De eerste wedstrijden van de Rode Duivels zullen wellicht de Nations League-confrontaties zijn tegen Denemarken begin september. “Het is moeilijk te voorspellen of die matchen kunnen doorgaan", aldus Martínez. “De wereld denkt nu in scenario’s, maar we moeten vooral de richtlijnen van de regeringen, van de UEFA en van de FIFA volgen. Het zal misschien nog een jaar of drie duren eer er een vaccin komt, tot dan moeten we een nieuwe normaal vinden.”

“Hoe ik denk over voetbal zonder fans? Dat is niet leuk, uiteraard. Je wil geen voetbalwedstrijden zonder fans, maar we zullen ons moeten aanpassen. Misschien komt er een aangepaste vorm van sportbeleving na deze coronacrisis. Het zal sowieso lang duren om terug te keren tot waar we geweest zijn. Er zijn grotere krachten aan het werk. Het zal ook niet zomaar een beslissing zijn om zonder publiek te spelen, maar misschien eerder een noodzakelijkheid. Alles zal in het teken staan van de veiligheid en de gezondheid van de fans. Misschien wordt de capaciteit van de stadions in de toekomst wel beperkt zodat er voldoende sociale afstand is tussen de toeschouwers.”



