Roberto Martínez: "Hopen ook jongens als Doku en De Ketelaere ervaring te laten opdoen"

30 mei 2020

19u32 1 Rode Duivels Nog tot na het WK in Qatar van 2022 is Roberto Martínez (46) bondscoach van de Rode Duivels én technisch directeur van de voetbalbond. Een van zijn grootste uitdagingen is de doorstroming van jong talent. “We moeten een ploeg bouwen voor de komende vijftien jaar”, vertelt Martínez aan ‘La Dernière Heure’.

Roberto Martínez volgt daarvoor naar eigen zeggen een uitgebreide groep van 45 spelers. “Zo heb ik bijvoorbeeld Junior Edmilson bezocht in Qatar. Want toen hij België verliet (in 2018, red.), haalde hij toch een hoog niveau.” Maar Martínez heeft ook talenten jonger dan de 25-jarige Edmilson op zijn lijstje staan. Zo mocht Yari Verschaeren (18) al driemaal invallen bij de Duivels. De Anderlecht-youngster scoorde ook in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino.

“In samenwerking met Wesley Sonck, die de U19 leidt, en Jacky Mathijssen, die beloftencoach is, volgen we jongens die geboren zijn in 2000, of later. Twee van hen haalden de afgelopen maanden een hoog niveau: Doku en De Ketelaere. We willen invloed hebben op hun progressie door hen ervaring te laten opdoen. In de paar generaties vóór hen zaten ook veel talentvolle spelers, maar die werden genekt door een gebrek aan ervaring.”

Beloftenploegen in 1B

U leest het: Martínez wil inzetten op de jeugd. Hij is dan ook een grote voorstander van beloftenploegen in 1B. “We moeten ervoor zorgen dat beloften blijven bijleren. Daarom had ik graag de U21-teams van de grote clubs in 1B zien spelen.”

In verschillende buitenlandse competities is dat nu al het geval. “In Engeland is de U21-categorie altijd een probleem geweest. Als oplossing verhoogden ze de leeftijd tot 23 jaar, en dat zou ook in België nuttig kunnen zijn. Ze hebben ook een format met promotie en degradatie, en in de beker krijgen de beloftenteams de kans om tegen derde- en vierdeklassers te spelen. Een goed idee. Door tegen profs te spelen uit lagere afdelingen leren ze het meest. Ook in Spanje zijn ze goed bezig. Dankzij de B-teams (die tot in tweede klasse kunnen geraken, red.) is de doorstroming er uitstekend.”

