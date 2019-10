Roberto Martínez: “Hans Vanaken is enorm gegroeid sinds hij bij de Rode Duivels is gekomen” Redactie

10 oktober 2019

20u44

Bron: VTM 0

Roberto Martínez gunde Hans Vanaken zijn eerste basisplek bij de Rode Duivels. “Hans heeft erg hard gewerkt voor de nationale ploeg. Op clubniveau is hij een echte leider en hij is enorm gegroeid sinds hij bij de Rode Duivels is gekomen”, vertelde de bondscoach voor het duel tegen San Marino. “Hij verdient deze basisplaats en we kijken uit naar zijn prestatie. En Romelu Lukaku? Hij ziet die vijftigste treffer niet als hét doel. Het doel is om goed te spelen en ons als eerste ploeg te kwalificeren voor het EK.”