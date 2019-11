Roberto Martínez haalt Elias Cobbaut verrassend bij de selectie, ook Maxime Lestienne weer Rode Duivel Redactie

08 november 2019

12u15 8 Rode Duivels Bondscoach Roberto Martínez heeft zijn selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Rusland (16 november in Sint-Petersburg) en Cyprus (19 november in Brussel) bekendgemaakt. Opvallend: Martínez haalt Anderlecht-speler Elias Cobbaut bij de ploeg.

Een wit konijn uit de hoge hoed van Roberto Martínez. Zo mag je het wel noemen. De Spaanse bondscoach van de Rode Duivel moest na het uitvallen van Jan Vertonghen puzzelen achterin en zijn oog viel daarbij op Elias Cobbaut. De linksvoetige verdediger van Anderlecht past omwille van zijn polyvalentie in de selectie, vindt Martínez.

“Drie spelers achterin hebben af te rekenen met blessures, want we staan in contact met Vissel Kobe en we weten momenteel nog niet of Thomas Vermaelen beide interlands kan spelen. We hadden een linksvoetige centrale verdediger nodig en dat profiel is moeilijk te vinden.”

“Zo kwamen we bij Elias Cobbaut uit. Hij is in vorm en liet eerder al mooie dingen zien bij de beloften. Dat EK vorige zomer was een scharniermoment in zijn ontwikkeling. Hij is een speler uit de Belgische competitie, maar op zich maakt dat niet uit voor de selectie: het profiel is doorslaggevend”

Sommigen hadden Bjorn Engels verwacht, maar hij moet nog even de wachtkamer in. “Bjorn presteert goed in de Premier League, maar de plaatsen op zijn positie zijn beperkt. Hij heeft zich goed aangepast aan de Premier League en we houden hem zeker in de gaten.”

Voor Cobbaut is het zijn eerste selectiebrief voor de Rode Duivels. Hij moet dus mee het forfait opvangen van recordinternational Jan Vertonghen (118 caps). Die ontbreekt door een scheurtje in de hamstrings. Om dezelfde reden is ook Thomas Meunier (PSG) er niet bij.

Maxime Lestienne (Standard) haalt net als vorige maand tegen San Marino en Kazachstan de groep van Martinez. De winger van Standard versierde begin oktober zijn eerste selectie sinds 2013 maar moest toen nog voor de eerste training geblesseerd afhaken.

België leidt met 24 op 24 in groep A en is mits een punt in Rusland (21 punten) zeker van groepswinst. Beide landen hebben hun EK-ticket al langer op zak. Om het reekshoofdstatuut van eind deze maand bij de loting in Boekarest niet in gevaar te brengen, gaan de Belgen best voluit in hun laatste twee wedstrijden.

De selectie:

Doelmannen: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels, Hendrik Van Crombrugge

Verdedigers: Toby Alderweireld, Jason Denayer, Brandon Mechele, Leander Dendoncker, Dedryck Boyata, Thomas Vermaelen, Elias Cobbaut

Vleugelspelers: Timothy Castagne, Nacer Chadli, Yannick Carrasco, Thorgan Hazard

Middenvelders: Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Hans Vanaken, Youri Tielemans, Dennis Praet, Kevin De Bruyne

Aanvallers: Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Christian Benteke, Divock Origi, Eden Hazard, Leandro Trossard, Dries Mertens, Yari Verschaeren, Maxime Lestienne

