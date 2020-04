Roberto Martínez, die in exclusief gesprek ook goed nieuws heeft over revalidatie Eden Hazard: “Ik kijk niet weg van het feit dat mijn contract op 30 juni afloopt” JBE/DMM

19 april 2020

14u25 10

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Rode Duivels In een exclusieve babbel met VTM Nieuws heeft Roberto Martínez zijn licht laten schijnen op de coronacrisis en de Rode Duivels. De bondscoach had goed nieuws: Eden Hazard kan bijna opnieuw lopen.

Hoe gaat het met bondscoach Roberto Martínez en de Rode Duivels in lockdown? VTM Nieuws belde de Spanjaard - die in quarantaine verblijft in het noorden van Engeland - op via Skype. Normaal gezien zat Martínez nu stilaan in de laatste rechte lijn naar het EK voetbal met de Rode Duivels, maar bovenal is er nog steeds geen nieuws rond zijn contractverlenging.

“Ik kijk niet weg van het feit dat mijn contract op 30 juni afloopt. Maar ik zal elke dag blijven werken om de toekomst van het Belgische voetbal en de Rode Duivels voor te bereiden. Ik doe dat alsof ik er de volgende grote toernooien bij ben. Zo hoort het te zijn. Op dit moment staat alles natuurlijk stil en we komen dichter bij die datum. Tegen dan weten we wel meer”, aldus de bondscoach.

Verder had Martínez positief nieuws rond de revalidatie van Eden Hazard. De bondscoach blijft contact houden met zijn spelers en had goed nieuws. “Ik weet dat hij goed herstelt. Hij zit niet ver meer van opnieuw te kunnen lopen en er zijn geen complicaties. Bij de operatie is alles goed gegaan, maar je hoopt vooral ook dat in de 4 à 5 weken achteraf alles positief verloopt zonder complicaties.”

Dat is het geval, volgens de bondscoach. “Er zijn geen complicaties. Natuurlijk is de competitie nu stopgezet, zo mist Eden ook geen wedstrijden. Dat is alleen maar positief voor hem. We weten dat hij sterker zal terugkeren. We hebben natuurlijk ook het geluk gehad dat zijn operatie kon plaatsvinden net voor de corona-uitbraak. Hij zou anders niet kunnen reizen of buiten Madrid behandeld worden. Ik heb een positief gevoel dat Eden er snel weer zal staan.”

Roberto Martínez over de revalidatie van Eden Hazard:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Roberto Martínez over uitstel van het EK: “Dat verandert onze mindset en benadering”

De bondscoach liet zich ook uit over het EK voetbal. Dat toernooi werd met één jaar uitgesteld naar de zomer van 2021. Een goeie keuze, vindt Martínez, al maakt dat ook een wezenlijk verschil. “Eén maand in voetbal is een lange tijd, dertien maanden is echt een ellenlange periode. We moeten de twee competities die nu voor het EK vallen, gebruiken om het toernooi goed voor te bereiden.”

“De kwalificatiecampagne voor het EK had ons mentaal en fysiek op scherp gezet voor het eindtoernooi, maar nu ligt de focus op de Nations League. We moeten die competitie nu gebruiken in functie van het EK. In maart zijn er ook al kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022. Dat verandert dus wel onze mindset en benadering. We mogen niet terugkijken en nadenken of het uitstel van het EK goed of slecht voor ons was. We gaan verder en kijken vooruit.”

“Dat er een jaartje bijkomt voor sommigen? Je kan niet voor elk individu plannen. Er komen blessures, maar het kan ook omgekeerd. Sommigen zullen een geweldig jaar hebben en dan plots in de picture komen. Uiteraard hopen we dat sommigen langer kunnen blijven uiteraard, dat de spelers met 90 caps in de ploeg kunnen blijven voor het EK. Het uitgangspunt is dat we voor elke plaats in het elftal een strijd hebben.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Roberto Martínez over voetballen in tijden van corona: “Spelen zonder fans is voor niemand leuk, maar er zijn grotere krachten aan het werk”

De eerste wedstrijden van de Rode Duivels zullen wellicht de Nations League-confrontaties zijn tegen Denemarken begin september. “Het is moeilijk te voorspellen of die matchen kunnen doorgaan", aldus Martínez. “De wereld denkt nu in scenario’s, maar we moeten vooral de richtlijnen van de regeringen, van de UEFA en van de FIFA volgen. Het zal misschien nog een jaar of drie duren eer er een vaccin komt, tot dan moeten we een nieuwe normaal vinden.”

“Hoe ik denk over voetbal zonder fans? Dat is niet leuk, uiteraard. Je wil geen voetbalwedstrijden zonder fans, maar we zullen ons moeten aanpassen. Misschien komt er een aangepaste vorm van sportbeleving na deze coronacrisis. Het zal sowieso lang duren om terug te keren tot waar we geweest zijn. Er zijn grotere krachten aan het werk. Het zal ook niet zomaar een beslissing zijn om zonder publiek te spelen, maar misschien eerder een noodzakelijkheid. Alles zal in het teken staan van de veiligheid en de gezondheid van de fans.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.