Roberto Martínez daags voor Kazachstan: “Praet moet genieten. En hard werken” Niels Poissonnier in Kazachstan

12 oktober 2019

16u12 0 Rode Duivels “Excuses zijn er niet.” Roberto Martínez na een lange reis en aan de vooravond van een aparte interland op het kunstgras van Kazachstan: “Mochten we straks op het EK in Baku moeten spelen, zullen we ons ook moeten aanpassen.”

Vooreerst dit: zelfs in Nur-Sultan zijn ze in de ban van Thibaut Courtois. Hoe het komt dat hij bij de Rode Duivels grossiert in clean sheets, maar in Madrid de ene goal na de andere slikt. Precies een wereldproblematiek – van het klimaat liggen ze hier minder wakker.

De bondscoach aarzelde niet. Nóg maar eens sprong hij in de bres. “Thibaut is uniek. Een ongelooflijk deel van deze groep ook – zowel op als naast het veld. Maar voetbal is een teamsport. Wat maakt dat je als individu afhankelijk bent van de ploeg. Bij de nationale ploeg werken we al lang samen, voelt iedereen zich goed. Ach, ’t is een kwestie van tijd vooraleer Thibaut ook bij Real ongelooflijk statistieken zal afleveren.”

Ik spreek niet graag over mijn toekomst. Oké, de realiteit is dat mijn contract na het EK afloopt, maar het enige wat nu telt is deze groep zien te winnen en het straks op het EK zo goed mogelijk proberen te doen Martínez

Vervolgens dit: óók in Nur-Sultan zijn ze begaan met de toekomst van onze bondscoach. “Uw naam is gevallen bij FC Barcelona”, glunderde een Kazachse collega. Martínez glimlachte eens beleefd. “Ik spreek niet graag over mijn toekomst. Oké, de realiteit is dat mijn contract na het EK afloopt, maar het enige wat nu telt is deze groep zien te winnen en het straks op het EK zo goed mogelijk proberen te doen. Mijn toekomst is nu niet belangrijk.”

Tot slot dit: Nur-Saltan wordt geen verplicht nummer voor de Rode Duivels. Ook al is België sinds donderdag zeker van deelname aan Euro 2020, Martínez wil geen enkele interland laten schieten. “We kunnen het ons niet permitteren om deze interland niet ernstig te nemen. Zeker omdat de FIFA-lijst niet van tel is om straks reekshoofd te zijn. Alleen als we groepswinnaar worden, zijn we beschermd. Dat is een enorme motivatie om eerste te worden.”

Deze groep wil ook niets liever dan het perfecte parcours afleggen. 30 op 30 halen, zoals Courtois vorige maand al ambieerde. Dus moet er gewonnen in Kazachstan. “Excuses zijn er niet. Natuurlijk is kunstgras iets anders – de bal botst op een andere manier, het is niet hetzelfde voetballen ook. Het wordt dus aanpassen. Ook na een lange, vermoeiende reis. Maar als we op het EK in Baku zouden moeten spelen, gaan we ook veel moeten reizen. Deze ervaring kan ons dus nog van pas komen”, aldus Martínez, die nog meegaf dat Praet, Witsel, Meunier zeker starten. “Een examen voor Praet? Da’s overdreven. Examen vind ik trouwens een negatief woord – het doet me denken aan mijn jeugd. Dennis verdient deze kans. Hij moet genieten. En hard werken.”