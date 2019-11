Renovatie van Koning Boudewijnstadion staat in de steigers, zegt CEO voetbalbond: “Enkel nieuwe regering ontbreekt” NQ/TLB

19 november 2019

20u16 8 Rode Duivels De Rode Duivels zullen tijdens het komende EK 2020, dat in meerdere landen gespeeld wordt, geen enkele thuiswedstrijd spelen. Daarvoor ontbreekt het nieuwe Eurostadion. “Een ongelooflijk gemiste kans”, vindt Peter Bossaert, de CEO van de Belgische voetbalbond. Maar er is hoop, want de renovatie van het Koning Boudewijnstadion (tot de Golden Generation Arena, red.) komt eraan. Het enige dat volgens Bossaert nog ontbreekt, is een nieuwe regering. Over de mogelijke contractverlenging van bondscoach Roberto Martínez zegt Bossaert dan weer dat “beide partijen een zeer goed gevoel” hebben.

“We hebben een heel realistisch project. Wat hier staat, daar willen we niet zo veel aan veranderen”, zegt Bossaert voor de microfoon van VTM, over de stadionrenovatie. “Alles wat oud en lelijk en niet meer functioneel of conform is met de normen, willen we vervanging door moderne infrastructuur die top is voor de fanbeleving en goede zichtlijnen geeft op het veld. Moeilijker dan dat is het niet. De ruime politieke steun is er en dat blijft zo. We zitten vaak samen met de stad Brussel en met Brusselse bouwmeester bereiden we de bouwplannen voor. Eigenlijk zijn we klaar op één zaak na: een beslissing rond het budget en daarvoor is het wachten op de vorming van een nieuwe regering.”

Het gloednieuwe Eurostadion moest er staan voor het EK 2020, maar na een politiek debacle werd het plan volledig afgevoerd. Bossaert noemt dat “een ongelooflijk gemiste kans”, op meerdere vlakken. “Eerst en vooral sportief. We zijn een van de weinige EK-favorieten die altijd buitenshuis moeten spelen en dan ook nog tegen ploegen die thuis spelen. Niet eens op neutraal terrein, dat mag je niet onderschatten.”

“Het is ook een ongelooflijk gemiste kans voor onze supporters, want stel je voor: drie wedstrijden hier. Net zoals ze in Nederland drie keer thuis spelen. Hoeveel energie zou dat geven? En voor het imago van het land is het ook een gemiste kans. Hoe mooi was het geweest om als nummer 1 in een mooi stadion beelden door de wereld sturen?”

Contractverlenging Martínez

Er wacht de Bossaert nog een belangrijke opdracht: Roberto Martínez warm maken voor een contractverlenging. “We gaan nu rond tafel zitten en zien waar we uitkomen. Over een mogelijk prijs moeten we nog in gesprek. Het is nog te vroeg om feedback te geven. We hebben allebei een zeer goed gevoel, maar er is ook zoiets als de markt die speelt en de investeringen die we als federatie moeten kunnen verantwoorden. Ons gevoel is positief en ik vermoed dat ook bij Roberto, dus laat ons kijken hoe ver we daarmee komen”, besluit Bossaert.

