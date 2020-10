Remco Evenepoel vanavond te gast naast Jan Mulder en Marc Degryse in ‘Vandaag is Rood’ Redactie

08 oktober 2020

Remco Evenepoel (20) is vanavond te gast in ‘Vandaag is Rood’, de voetbaltalkshow die de oefenpot tussen de Rode Duivels en Ivoorkust omkadert. Het talent van Deceuninck - Quick-Step maakte vooraf de tijd om - met mondmasker - enkele foto’s te nemen en te keuvelen met analisten Marc Degryse en Jan Mulder over koers én voetbal. Evenepoel voetbalde voor zijn wielercarrière onder meer bij Anderlecht en het Nederlandse PSV. Ook in de nationale jeugdreeksen was hij een vaste waarde. Volg de voorbeschouwing en de wedstrijd vanaf 20u25 LIVE bij VTM en HLN.be.

