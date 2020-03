Rafael van der Vaart: “De Bruyne is voor mij de uitblinker bij de Rode Duivels, nog meer dan Hazard” CPG

03 maart 2020

18u10 0

Voor de loting van de Nations League kunnen de Belgen mogelijk uitkomen in dezelfde groep als Nederland. Onze noorderburen zitten in pot 1, de Belgen in pot 2. Voormalig Nederlands international Rafael van der Vaart (37) verwacht veel van de Rode Duivels in dit toernooi. “Ze doen het elk toernooi beter en beter. Het is een ploeg met veel kwaliteit, veel spelers zijn momenteel in goede vorm. Kevin De Bruyne is voor mij de uitblinker van de ploeg, nog meer dan Eden Hazard. Daarnaast heb je ook nog Romelu Lukaku die sterk bezig is.”