POLL. Had Dembélé België nog diensten kunnen bewijzen op het EK?

Had Dembélé België nog diensten kunnen bewijzen op het EK?

08 maart 2020



Terwijl Marouane Fellaini nog een opening laat op een rentree bij de Rode Duivels, is dat bij Moussa Dembélé niet langer het geval. In een exclusief interview met VTM NIEUWS stelt de sierlijke middenvelder dat de nationale ploeg definitief een afgesloten hoofdstuk is. Zelfs als Martínez hem nog wil overhalen. Zonde of niet? Had Dembélé België nog diensten kunnen bewijzen straks op het EK. Laat jouw mening gelden in de poll hieronder.