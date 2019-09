Pawel Gil moet Schotland-België in goede banen leiden YP

07 september 2019

08u45

Bron: Belga 0 Rode Duivels De Pool Pawel Gil is door de Europese Voetbalbond UEFA aangeduid als scheidsrechter voor de EK-kwalificatiewedstrijd van maandagavond (20u45 Belgische tijd) in Glasgow tussen Schotland en België, op de zesde speeldag in groep I.

De 43-jarige Pool floot in het verleden één wedstrijd van de Rode Duivels en daar houden zij best goede herinneringen aan over. In oktober 2015 was Gil immers de scheidsrechter toen de Belgen met 1-4 ging winnen in Andorra, waarmee ze zich verzekerden van een ticket voor het EK van 2016 in Frankrijk. Dat werd het eerste EK in zestien jaar. Intussen zijn de Belgen goed op weg naar een tweede EK op rij. Na de 0-4 zege van gisteravond op bezoek bij dwergstaat San Marino staan ze met vijftien op vijftien aan de leiding, voor Rusland (12 punten). Mits een degelijk resultaat maandagavond in Hampden Park kan de kwalificatie voor Euro 2020 volgende maand al een feit zijn.

Pawel Gil werd nooit geselecteerd voor een EK- of WK-eindronde en zit dus niet in de hoogste categorie scheidsrechters van de UEFA. Internationaal heeft hij wel al tien jaar ervaring. In de Europa League floot hij in de zomer van 2013 de play-offwedstrijd tussen het IJslandse Hafnarfjördur en Racing Genk (0-2).