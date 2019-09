Opvallend: Claudia Van Avermaet vervoegt staff Rode Duivels Redactie

03 september 2019

22u36

Bron: VTM 0

Opvallend gezicht in Tubeke vandaag: Claudia Van Avermaet. De zus van wielrenner Greg is instructrice in yoga en pilates en toonde de Rode Duivels enkele opwarmingsvormen.