Openhartige Vertonghen in gesprek met Koen Wauters: "Ik had helemaal niks tegen Mourinho"

06 september 2020

07u00 0 Rode Duivels Jan Vertonghen ruilde afgelopen zomer Tottenham in voor een avontuur bij Benfica. De recordinternational was einde contract in Londen en zat vorig seizoen vaak op de bank. “Op dat moment was ik ontgoocheld in mezelf”, vertelt Vertonghen in een gesprek met Koen Wauters.

Na jarenlang de rots in de branding geweest te zijn bij Tottenham Hotspur, koos Vertonghen voor het Portugese Benfica. “Ik ben geen ‘clubhopper’, zoals ze dat noemen. Ik wou nog één club en ik heb mezelf de vraag gesteld wat ik graag nog zou willen in mijn carrière en in mijn leven. Ik heb acht jaar in de Premier League gespeeld, dus ik wou graag eens in het zuiden voetballen”, aldus de Rode Duivel. “Ik wou een nieuwe taal leren en een nieuwe cultuur ervaren. Mijn vrouw vertrouwt mij en zal mij wel volgen, al klinkt dat stom. Maar zij weet wat voor beslissingen ik neem en waar mijn prioriteiten liggen.”

Dit seizoen zat Vertonghen vaak op de bank bij de Spurs. “Ik was niet ontgoocheld in Mourinho, maar eerder in mezelf. Ik heb helemaal geen goed seizoen gespeeld en op dat moment was ik ontgoocheld dat ik niet kon brengen wat Mourinho, mijn teamgenoten of ikzelf eisten. Ik had helemaal niks tegen Mourinho.”

