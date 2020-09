Ook zonder Eden en Kevin winnen Duivels: sterke Denayer en Mertens zorgen voor 0-2-zege in Denemarken YP/ODBS/NVE

05 september 2020

22u35 22 Rode Duivels De eerste match van de Duivels in het tijdperk na Vincent Kompany? 0-2, alsjeblieft. De Nations League in Denemarken in moeilijke omstandigheden perfect geopend. Clean sheet. De snelle voorsprong via Denayer. Niet één kans weggegeven. Maturiteit te koop. Mertens met de klinische 0-2. Niet dat hij het zal doen, maar Vince kan rustig achterover leunen in zijn fauteuil.

29 maart 2011. Zo lang was het geleden dat de Rode Duivels een match met inzet gestart waren zonder Courtois, De Bruyne of Eden Hazard. Zo ver staat België onder Martínez, dat hij ook zonder zijn drie wereldtoppers een moeilijke uitwedstrijd als die in Kopenhagen kan domineren. Zo groot is het métier van het merendeel van deze Duivels. Zo veel klasse schuilt er in ook hun potentiële vervangers. Mignolet zweefde een knal van Eriksen uit zijn kooi -eigenlijk het enige Deense gevaar- Tielemans kweekt elke interland zienderogen meer maturiteit en Thorgan Hazard toonde eens te meer dat hij een meerwaarde is. Al was Carrasco zeker voor de pauze de Belg die het meest kon bekoren. Op zijn linkerflank een constante dreiging. Deze YFC hoort altijd thuis in de basis.

Ook opvallend was hoe gretig dit België voor de dag kwam. Alsof het centrale defensieve trio erop gebrand was zeker vanavond niet één fout te maken. Voor de match heette deze interland immers de grote test voor onze verdediging in de eerste definitieve match zonder zijn Grote Leider. Opdracht volbracht. Meer zelfs: Denayer zorgde ook nog eens voor vroege opener in het Parken. Witsel was eens te meer de rustige standvastigheid op het middenveld, voorin toonden Mertens of Lukaku zich nooit te beroerd dat ene spurtje extra te trekken in dienst van de ploeg. Trossard en Doku mocht nog debuteren. Spectaculair werd het zelden of nooit, al was de 0-2 een clinic in efficiëntie met Mertens in het slotakkoord. In de eerste interland post-corona werd dat ook niet verwacht. Maar eens te meer zagen we bevestigd: dit België is het nummer één van de wereldranking.

