Ook VTM-analist Gilles De Bilde vindt aanblijven Martínez uitstekende zaak: “Dit kan doorslag geven om hele selectie samen te houden tot het WK” Redactie

20 mei 2020

14u14 0

“Je kan niet anders dan tevreden zijn”, zegt VTM-analist Gilles De Bilde na de contractverlenging van bondscoach Roberto Martínez bij de Rode Duivels. “Hopelijk krijgen we een vervolg op wat er nu al gebeurd is. Martínez is ook heel belangrijk in de continuïteit: jongens die nu al op leeftijd zijn en eventueel nog twijfelen om door te gaan - denk maar aan Dembélé die al gestopt is, Fellaini die nog twijfelt, Kompany, Vermaelen; allemaal jongens die al iets ouder zijn - kan hij misschien doortrekken naar dat WK 2022. Nu ze weten dat hij bijgetekend heeft, kan dat misschien de doorslag geven om heel die selectie bij elkaar te houden om voor die wereldtitel te gaan. Zonder natuurlijk het EK te vergeten van volgend jaar.”

