Ook Rode Duivels blijven in hun kot: 8 internationals zitten inmiddels in quarantaine, enkel Vermaelen traint nog normaal Niels Poissonnier Kristof Terreur en Kjell Doms

20 maart 2020

06u00 0 Rode Duivels Last man standing. Welgeteld één Rode Duivel traint nog gewoon door bij z’n club. Zijn naam: Thomas Vermaelen. Ploeg: Vissel Kobe. Locatie: Japan. Daar waar de competitie in principe eind maart alsnog van start zal gaan. De rest van onze internationals zit tegenwoordig thuis – al dan niet in quarantaine. ’t Bewijs dat ook zij niet gespaard blijven van de gevolgen van het coronavirus. Op een spinningfiets, een loopband, of met een serieuze fles wijn in de handen: ’t is dezer dagen creatief de conditie zien te onderhouden. Nog goed dat het EK met een jaar uitgesteld is.

IN QUARANTAINE

• Real Madrid – Spanje - Eden Hazard en Thibaut Courtois

Afgesloten van de buitenwereld omdat een basketbalspeler van Real Madrid positief testte op het coronavirus. Sinds die ontdekking verblijft de voltallige selectie van de Koninklijke thuis in quarantaine – de faciliteiten op het Ciudad Real Madrid zijn gesloten. Eden krijgt wel bijstand om zo goed mogelijk te revalideren van zijn enkeloperatie. Courtois vult een deel van zijn vrije tijd in met te genieten van zijn gezin en te ­gamen, naast de individuele oefeningen.

• Inter Milaan – Italië - Romelu Lukaku

Zal zijn laatste topper tot dusver niet gauw vergeten. In een leeg stadion, tegen het Juventus van de besmette Rugani. Het veiligheidsprotocol werd meteen ge­activeerd. Lukaku zit al meer dan een week in quarantaine, net als zijn ploegmaats bij Inter en z’n concurrenten bij Juventus. Nog een week te gaan. De trainingen zijn vanzelfsprekend opgeschort.

• Napoli – Italië - Dries Mertens

Zijn filmpje ging viraal. Op z’n terras aan de baai van Napels onderhoudt Mertens tegenwoordig zijn conditie via onder meer… een magnum fles wijn in zijn handen. De recordschutter van Napoli mag zijn woning niet meer verlaten – de beelden waarop hij met een mondmasker in z’n straat aan het joggen was, waren een uitzondering.

• Chelsea – Engeland - Michy Batshuayi

Plots zat het ook in z’n kleed­kamer. Ploegmaat Hudson-Odoi liep het coronavirus op, en dus gingen Batshuayi en co. meteen in quarantaine. Inclusief coach Lampard en zijn staf. Het trainingscomplex van Chelsea is afgesloten terrein. Batshuayi moet thuis trainen. Ver weg van alles en iedereen – gekke berichten op zijn sociale media zie je dan ook niet meer. Hij begrijpt de ernst van de situatie.

• Atalanta – Italië - Timothy Castagne

Een Champions Leaguesprookje met een zwart kantje. De 3-4-zege op Valencia en bijhorende kwalificatie voor de kwartfinale van het kampioenenbal – wanneer zal die gespeeld worden? –, bracht ook coronagevaar met zich mee. Maar liefst vijf spelers van Valencia raakten besmet. En dus zit Castagne, net als heel Atalanta, in isolement. Met hem, de bevolking van Bergamo.

• Real Sociedad – Spanje - Adnan Januzaj

Heeft huisarrest. De politie in San Sebastián verbiedt dat de mensen er nog op straat komen – in het Baskenland woedt het coronavirus enorm. Real Sociedad installeerde intussen onder meer fietsen bij de spelers, zodat ze – zonder hun huis te hoeven verlaten – toch een ­individueel programma kunnen ­volgen.

• Hertha Berlijn – Duitsland - Dedryck Boyata

Tot maandagavond was het plan om gisteren de groepstrainingen te hervatten, zij het achter gesloten deuren. Maar een positieve test van een ploegmaat zorgt ervoor dat onder meer ook Boyata (en ­Lukebakio) de komende twee ­weken in quarantaine moeten. De senaat van Berlijn besliste eerder al dat er tot 19 april geen Bundesliga-voetbal mag plaatsvinden in de Duitse hoofdstad.

TRAINT OP DE CLUB

• Vissel Kobe – Japan - Thomas Vermaelen

De scholen in Japan mogen dan ­enkele weken dicht zijn geweest, de trainingen werden er niet opgeschort. Vermaelen en Iniesta stonden ook gisteren weer op het oefen­veld van Vissel Kobe, dat zich verder voorbereidt op de start van de competitie. Die zou, enkele ­weken later dan voorzien, eind maart beginnen.

TRAINEN INDIVIDUEEL

• Man City – Engeland - Kevin De Bruyne

Het oefencomplex ligt er desolaat bij. KDB zit thuis. Bij vrouwlief en kinderen. Man City heeft de trainingen geannuleerd. Uit voorzorg. Het maakt dat De Bruyne in zijn tuin wat trucjes moet doen.

• Tottenham – Engeland - Jan Vertonghen en Toby Alderweireld

José Mourinho volhardde lange tijd. Tottenham trainde de voorbije week – op een vrije dag na – ­gewoon door, alsof er niets aan de hand was. Tot gisteren. De beslissing om de Premier League zeven weken stil te leggen, zorgde ervoor dat ook Vertonghen en Alderweireld vanaf nu op eigen houtje ­sporten.

• PSG – Frankrijk - Thomas Meunier

Kort na de zege tegen Dortmund besloot de Franse titelfavoriet om de trainingen uit te stellen. PSG vroeg zijn spelers thuis te blijven – een helse opdracht voor Neymar Jr. Aanvankelijk moesten hij, Meunier en maats tot afgelopen zondag wegblijven van het oefencomplex, maar die periode werd nog vóór de verstrengde maatregelen van de regering verlengd.

• Borussia Dortmund – Duitsland - Axel Witsel en Thorgan Hazard

Sinds dinsdag traint ook Dortmund niet langer. Coach Favre zond zijn spelers, onder wie Witsel en Thorgan Hazard, al zeker tot maandag naar huis. Zij moeten bij hun gezin de conditie op punt zien te houden. Dortmund verlaten is geen optie.

#StayAtHomeChallenge 🏡



Thanks for the nomination @chrisbenteke 🤙🏽



I nominate @NChadli @HazardThorgan8 @LaurentCiman23



It’s not easy guys, good luck 😂 pic.twitter.com/UhHvog6aIP Axel Witsel(@ axelwitsel28) link

• Leicester – Engeland - Youri Tielemans en Dennis Praet

Ondanks hun drie ploegmaats die symptomen vertoonden van het coronavirus en bijgevolg meteen in quarantaine geplaatst werden, schortte Leicester niet meteen alle activiteiten op. Het trainings­volume werd aanvankelijk teruggeschroefd. Bedoeling was dat ­Tielemans en Praet, na enkele dagen vrij, binnenkort weer op de club werden verwacht, maar dat is nu niet langer het geval.

• Wolverhampton – Engeland - Leander Dendoncker

Zijn eigenzinnige trainer Nuno was niet van plan zijn planning bij te sturen, maar ondertussen hebben Dendoncker en ploegmaats het bevel gekregen thuis te blijven. Eerst tot vrijdag. Iets wat gisteren bijgesteld werd. Ook het stadion is uit voorzorg gesloten.

• Atlético Madrid – Spanje - Yannick Carrasco

Atlético ging zondag over tot het schrappen van alle trainingen de komende twee weken. De spelers kregen een individueel programma mee, met die voorwaarde om geen publieke fitness of gemeenschappelijke ruimtes op te zoeken. ­Bovendien moeten Carrasco en co. thuis ook een persoonlijk voedingsschema/dieet volgen.

• Liverpool – Engeland - Divock Origi

Uittredend Champions Leaguewinnaar Liverpool had nog voor de beslissing om de Premier League zeven weken op te schuiven besloten alle activiteiten stil te leggen. Niemand is nog welkom op Melwood, hun trainingscentrum. Klopp gaf de spelers wel een indi­vidueel werkschema mee.

• Crystal Palace – Engeland - Christian Benteke

Geen trainingen deze week, dat besliste Crystal Palace vorige ­zondag. Benteke kan zijn voetbalschoenen de kast in steken en er één van zijn vele sneakers uithalen, om in de gym te duiken. In zijn ­eentje.

• Anderlecht - Vincent Kompany, Hendrik Van Crombrugge, Yari Verschaeren , Nacer Chadli en Elias Cobbaut

Anderlecht wachtte niet op het trainingsverbod van de Pro League. Paars-wit besliste maandagochtend om zelfs alle aangepaste sessies – in groepjes van vijf – op Neerpede op te schorten. Spelers moeten thuis hun conditie op peil houden aan de hand van individuele programma’s. De verveling dreef Kompany om de tuin van zijn villa onder handen te nemen.

• Club Brugge - Simon Mignolet , Hans Vanaken en Brandon Mechele

De titelfavorieten moesten zich nog tot dinsdag melden op het ­Belfius ­Basecamp. De groepstrainingen – achter gesloten deuren, zoals het hele seizoen – gingen aanvankelijk gewoon door. Tot de Pro League woensdag het bevel uitdeelde dat alle Belgische profclubs hun trainingen moeten ­staken tot minstens 5 april.

• Ol. Lyon – Frankrijk - Jason Denayer

Net zoals PSG, Monaco, Marseille en de rest van de Franse clubs traint ook Lyon niet meer. Denayer bekijkt de situatie van thuis uit. Zijn voorzitter pleitte eerder al voor het schrappen van de Ligue 1 – geen kampioen, geen degradanten. Lyon staat toch pas zevende.

• Wolfsburg – Duitsland - Koen Casteels

De eerstvolgende groepstraining staat voorlopig gepland op maandag 23 maart, om 15 uur. Tot dan volgt Casteels een persoonlijk schema. Afgelopen weekend vonden nog collectieve sessies plaats.

• Schalke 04 – Duitsland - Benito Raman

Een lactaattest maandag. Tot daar de gezamenlijke activiteiten bij Schalke 04 deze week. Na het onderzoek werd Raman opnieuw naar huis gestuurd. Hij moet de ­komende dagen – om te beginnen – zelf zijn conditie zien te onderhouden. Gelukkig heeft-ie thuis een loopband staan.

• Strasbourg – Frankrijk - Matz Sels

Kreeg een week vrijaf van Strasbourg, dat contact tussen ploegmaats en staf wil vermijden. Individueel trainen is niet evident, want alle fitnesscomplexen zijn er dicht.

• Brighton & Hove – Engeland - Leandro Trossard

Had sowieso al tot vrijdag vrij gekregen, samen met de rest van zijn ploegmaats bij Brighton & Hove. Met die voorwaarde dat ze ­Engeland niet mogen verlaten. Wacht nu op meer info van de club, aangezien de Premier League ­zeven weken stilligt.