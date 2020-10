Ook geen Vertonghen tegen Engeland: België met onuitgegeven defensie Kristof Terreur in Engeland

11 oktober 2020

14u03 10

De ultieme test met het masker op Wembley was dan toch niet bevredigend: op de officiële lijst van 23 die België indiende voor de match tegen Engeland ontbreekt Jan Vertonghen. SuperJan toch geen Batjan. Of was het toch een tactisch spelletje? Vertonghen brak 10 dagen geleden een jukbeen. Het risico was blijkbaar toch te groot - bood het masker onvoldoende bescherming. Benfica zette bovendien druk om hem toch niet te laten spelen.

Vertonghen was naast de broers Hazard, Dries Mertens, Vermaelen en Thibaut Courtois de zesde basisspeler die ontbrak. Ook Dennis Praet (knie) haalde de selectie niet.

Bondscoach Roberto Martínez kon uiteindelijk kiezen uit volgende 23: Mignolet, Alderweireld, Denayer, Boyata, Meunier, Witsel, Tielemans, Castagne; De Bruyne, Lukaku, Carrasco, Kaminski, Roef, Kayembe, Dendoncker, Mechele, Verschaeren, Vanaken, Batshuayi, Benteke, Trossard, Doku, Origi.

