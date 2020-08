Onze Rode Duivels-watcher neemt afscheid van speler Kompany: “Niemand belichaamde zó de Gouden Generatie als hij” Niels Poissonnier

18 augustus 2020

13u43 0 Rode Duivels Hij maakte Belgium Great. Verenigde het land, vervaagde de communautaire issues. Afscheid van de man die de Rode Duivels branie gaf.

De tweets bleven niet uit.

@BelRedDevils, een halfuurtje na het uitlekken van hét nieuws: “Pionier!”

Kort daarna duwde ook @Romelu­Lukaku9 – vanuit Duitsland – op de verzendknop. “You paved the way for so many of us!” Hij plaveide hun pad.

En later op de dag volgde @DeBruyneKev: “This man opened a lot for Belgian players abroad.”

Wishing this man a happy retirement from football. This man opened a lot for Belgian players abroad. Great man to be around @VincentKompany pic.twitter.com/HrgfmdZgbQ Kevin De Bruyne(@ DeBruyneKev) link

Vincent Kompany: ‘Belgian Ambassador’. Hij die ons land lef leerde tonen. Die niets wilde weten van de term ‘underdog’ – zelfs niet toen de Rode Duivels in 2007 nog 71ste stonden op de FIFA-ranglijst. Borst vooruit liep hij al die jaren. Vol bravoure, even vastberaden. “Het WK in Brazilië moet het begin zijn van tien mooie jaren.” Kompany ambieerde publiekelijk eindwinst op het Europees Kampioenschap in 2016. Én op de Wereldbeker in Rusland. “Da’s gewoon mijn attitude”, glimlachte-ie ooit.

De rest van de Gouden Generatie zou steeds meer zijn voorbeeld volgen. Courtois, De Bruyne, Lukaku... Mannen met een mening. Met een duidelijk doel voor ogen: de allerbeste ter wereld worden. Dat wat Kompany al tijdens z’n puberjaren in zijn hoofd prentte.

“Vandaag mogen we chauvinistisch zijn. De Nederlanders liggen eruit en wij zijn nummer één.” Nadat hij, vijf jaar geleden, een tjokvolle Heizel in vervoering had gebracht, zei Kompany doodleuk wat niemand tot dan toe luidop dúrfde te verkondigen. Revolu­tionair. Gewaagd. Maar altijd met klasse en charisma.

Geen enkele Rode Duivel belichaamde zó de Gouden Generatie als hij. Is zó een wereldster als hij. Op 89 interlands klokt-ie uiteindelijk af. Niet eens in ‘het clubje van honderd’, door zijn vele blessures. Zonder dat iemand het doorhad – zelfs hijzelf niet –, was Schotland (3-0) z’n afscheids­interland. Veertien maanden later is Kompany officieel Rode Duivel af. Profvoetballer af. Einde van een tijdperk. Een icoon heeft ‘adieu’ gezegd. Lang vóór de EK-finale.

Aan Dedryck Boyata en Jason Denayer om hem volgende zomer (en in 2022 op het WK in Qatar) zo degelijk mogelijk op te volgen. ’t Zijn grote schoenen die gevuld moeten worden.

“Sad”, noemde de bondscoach het. ‘Triestig’. “Je verliest liever geen spelers zoals Vincent Kompany.” Roberto Martínez beseft maar wat goed wat dit met zich meebrengt. De Rode Duivels ­boeten ontegensprekelijk in aan meesterschap en intelligentie. Aan klasse en virtuositeit. Aan leider­schap en branie.

Of om het met de woorden van de bondscoach te schrijven: “Vincent was een inspiratiebron. Voor hem is dit het einde van een geweldige periode als speler. Ik ga zijn toewijding missen. En ik wil hem bedanken. Op het WK (2018) haalde hij in die vier wedstrijden op twaalf dagen een ongelooflijk niveau.”

Eén van die vier noemde Kompany gisteren zijn hoogtepunt als international. De kwartfinale tegen Brazilië. Waarin hij België mee op voorsprong bracht. “Als hij zijn ervaring en kennis kan overdragen in de kleedkamer, dan twijfel ik er niet aan dat Vincent succesvol wordt als coach. Ook omdat hij er zo obsessief mee bezig is. Als Vincent iets wil, dan doet hij het. En bereikt hij het.”

Het EK winnen zal niet meer lukken. Het WK evenmin.

Op zijn 34ste geen Brabançonne meer voor Vincent Kompany – na Fellaini en Dembélé al de derde Rode Duivel van de basiself tegen Frankrijk die het voor bekeken houdt.

Wie gaat er zich nu overslapen, de tactische briefing missen, en vervolgens de bondscoach influisteren hoe de Brazilianen verdedigen bij hoekschoppen?

