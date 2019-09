Exclusief voor abonnees Onze Rode Duivels-watcher: “De harde realiteit is dat er na Eden een leegte gaapt” Niels Poissonnier

07 september 2019

19u01 0

Eden werd gemist. Hij niet alleen. Axel Witsel ook. Het ene hield verband met het andere. ’t Was niet voor het eerst dat de bondscoach, in San Marino, experimenteerde in de rug van zijn diepe spits. Veelal uit noodzaak, door blessureleed bij Eden. En haast even veel keer zonder succes.

“Eden is dan ook Eden. Je kán hem niet vervangen”, merkte Chadli op. Zou hij vrijdag eigenlijk gekeken hebben? Vanop zijn hotelkamer in Madrid? Of in een tapas bar? Je zou bijna hopen van niet. Als het bij ons al pijn deed aan de ogen, wat moet dat dan niet zijn bij één van de beste voetballers ter wereld?

