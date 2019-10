Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal ziet feestje bij kwalificatie voor EK 2020: “Alles is fun, het is al jaren prettig Rode Duivel te zijn” Stephan Keygnaert

10 oktober 2019

23u00 0 Rode Duivels 9-0. Een feestje in Brussel om de kwalificatie voor het EK te vieren. De brave elf uit San Marino nodigden zichzelf uit. Iedereen had fun, op en naast het veld. Het is al jaren prettig Rode Duivel te zijn.

Geen idee of de Rode Duivels Europees kampioen worden.

Misschien.

Dat kunnen u en wij vandaag niet weten. Hoe stapt Hazard in de lente uit zijn rollercoaster in Madrid? Zal De Bruyne in vorm zijn? En Romelu? Zullen we Fellaini missen, of brengt de bondscoach straks een bezoekje aan China om Marouane een comeback aan te praten? Enzovoorts.

