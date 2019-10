Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal ziet dat Duivels hun job -telkens weer- doen: “En dat is in moderne voetbal niet áltijd evident” Stephan Keygnaert in Nur-Sultan

13 oktober 2019

18u57 0 Rode Duivels In Kazachstan ziet onze chef voetbal Stephan Keygnaert hoe Roberto Martínez opnieuw niks dan winst boekt. En stelt hij vast dat de bondscoach bezig is met een kopie van zijn succesformule uit de WK-voorbereiding.

“It’s a joy to watch these players”, sprak Roberto Martínez kort na affluiten in Kazachstan. Zijn gezicht en zijn discours spraken boekdelen - de bondscoach zette uiterst tevreden een punt achter dit - wat hij steevast pleegt te noemen - ‘camp’. En gelijk heeft-ie.

