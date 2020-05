Onze chef voetbal Stephan Keygnaert over akkoord tussen Martínez en voetbalbond: “We kunnen aan langgerekte sprint beginnen” Redactie

02 mei 2020

14u17 2

Rode Duivels De Rode Duivels en bondscoach Roberto Martínez en zullen hun avontuur voortzetten tot na het WK in Qatar in 2022. Daarover bereikten de Spanjaard en de voetbalbond een inhoudelijk en finan­cieel principeakkoord.

Onze chef voetbal Stephan Keygnaert bracht het nieuws over het akkoord vandaag naar buiten. Hij vindt het goed dat er duidelijkheid is. “Stel je maar eens voor dat je nu, één jaar voor het EK en ruim twee jaar voor een Wereldbeker, op zoek zou moeten gaan naar een nieuwe bondscoach. Dat was gekkenwerk geweest. Dus dit is goed voor de continuïteit van de nationale ploeg. Martínez kent deze generatie en hij is ook zeer dicht betrokken bij de doorstroming vanuit de beloftenkern. Dus we kunnen eigenlijk aan sprint van anderhalf jaar beginnen in een vertrouwde omgeving met bekende gezichten.”

Peter Bossaert, de CEO van de KBVB, bevestigt dat de bond en Martínez op dezelfde golflengte zitten. “Het ziet er inderdaad goed uit, al staan de handtekeningen nog niet op papier”, zegt Bossaert. “En zolang dat nog niet gebeurd is, kan je nog niet spreken van een contract. We zullen binnenkort, hoop ik, meer concreet nieuws kunnen brengen.”

