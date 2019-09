Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal: “Martínez maakte in San Marino fouten die hij tijdens het EK niet zal maken”

Stephan Keygnaert in Glasgow

08 september 2019

21u29 0 Rode Duivels Wat doen we zonder E. Hazard? Wat zonder ­Romelu? Wat zonder Witsel? Roberto Martínez wikt en weegt, zo constateert onze chef voetbal Stephan Keygnaert. Een verhaal tussen San Marino en Schotland in, over goede koppeltjes en trio’s. En hoe schaars die wel niet zijn.

Stilstaan bij een 0-4-overwinning tegen San Marino. U moet denken dat wij goed gek zijn. Maar dat komt omdat uitgerekend de bondscoach erg zwaar tilt aan wat-ie zag, vrijdagavond. “Ik heb zaken vast­gesteld die nuttig zullen zijn bij het maken van de EK-selectie”, gaf Roberto Martínez aan. Hij had het over foute koppeltjes en trio’s.

De eerste keer dat iemand ons uitgebreid vertelde over koppeltjes en trio’s waren wij nog vrij jong. Het was Aad de Mos. Aad legde uit dat voetbal de optelsom is van ‘partnerships’ – twee of drie mensen in dezelfde zone van het veld die elkaar aanvoelen waardoor automatismen ontstaan. En Aad gaf het voorbeeld van het superkoppel Degryse & Nilis.

•••

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis