Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal in San Marino: “Was het eerder komisch of tragisch? Beide” Stephan Keygnaert in San Marino

06 september 2019

23u09 0 Rode Duivels Wat was dít allemaal? San Marino kon veel te lang standhouden. Wat een miserabele eerste helft. De inbreng van Mertens en Chadli was nodig om de amateurploeg naar de keel te grijpen. Het verval na Hazard, Lukaku en Witsel was schrikwekkend groot. Brr.

De inwoners van het vredige dwergstaatje - dat in de volle zon veel wegheeft van een ansichtkaart - geloofden hun eigen ogen niet bij wat zich ginder afspeelde in het Olympisch Stadion van Serravalle.

En wij Belgen nog veel minder.

Om halftien, kort voor de rust, had op papier de beste ploeg ter wereld nog steeds niet kunnen scoren tegen op papier de slechtste ploeg ter wereld.

Het kan verkeren.

Was het eerder komisch of tragisch? Beide. Het verval zonder Eden en Thorgan Hazard, zonder Lukaku, zonder Mertens en zonder Witsel, en doe ook maar zonder Kompany, was hiér alvast schrijnend.

