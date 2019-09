Ons rapport voor de Rode Duivels: één absolute uitblinker, twee spelers flirten met een buis NP

09 september 2019

22u49 0 Rode Duivels Onder regie van een indrukwekkende Kevin De Bruyne boekten de Rode Duivels een 0-4-zege tegen Schotland. Vanzelfsprekend kreeg ‘Kev’ de hoogste score, al flirten er ook twee spelers met een buis. Geef onderaan ook zelf jouw score op tien!

THIBAUT COURTOIS: 6

Streepje bij. Vijfde clean sheet op rij bij de Duivels. Stond de weinige keren dat de bal in zijn buurt kwam pal. Nu nog eens bij Real Madrid...

TOBY ALDERWEIRELD: 6

Zal niet snel een bril moeten dragen. Zag meteen dat zijn kopbal net over de lijn was. Zo vaak scoort hij nochtans niet. Zijn vierde voor België.

THOMAS VERMAELEN: 7

De jaren hebben geen invloed op zijn klasse, noch op zijn niveau. Speelde in de schaduw van De Bruyne quasi foutloos. Welverdiende goal.

JAN VERTONGHEN: 6

Another day at the office. Deed wat van hem verwacht wordt, zonder dat het veel moeite kostte. Nog negen maanden tot het EK begint, Jan.

THOMAS MEUNIER: 6

Herpakte zich na San Marino. Deed welgekomen wedstrijdritme op, met het oog op de komende maanden bij PSG, waar hij vreest voor zijn plek.

NACER CHADLI: 7

Of het nu als invaller is of als basisspeler: ontgoocheld nooit bij de Duivels. Een zekerheid voor het EK. Alleen nog die motor upgraden.

LEANDER DENDONCKER: 5

Oké, zonder meer. Benadert het meeste het profiel van Witsel, maar heeft nog een weg af te leggen als hij die concurrentiestrijd wil winnen.

YOURI TIELEMANS: 5

Niet zijn beste interlandperiode. Had vaak te veel baltoetsen nodig en maakte slechts sporadisch de juiste keuze. Naar het einde toe wel beter.

KEVIN DE BRUYNE: 8

Genereus. Strooide met assists. Nam er drie voor zijn rekening, of de bal nu stil lag of rolde. Zette nadien eigenhandig de kers op de taart. Straf.

DRIES MERTENS: 7

Soms maakt één pass vijf slechte goed. Aanzet van een vijfsterrencounter. Switchte tussen links en rechts. Steevast zijn dartele, energieke zelve.

ROMELU LUKAKU: 6

Niet altijd even gelukkig in het spel, maar hé: scoorde andermaal – nummer 49 – en bracht de 0-4 aan. Iets wat hem zichtbaar even deugd deed.

INVALLERS

YANNICK CARRASCO (77’): 6

Verving Chadli. Deed dat naar behoren.

YARI VERSCHAEREN (86’) –

Kwam in de plaats van Tielemans. Scoorde ei zo na bij zijn debuut.

BENITO RAMAN (90’) –

Loste in het slot Meunier af. Mag zich officieel Rode Duivel noemen.

