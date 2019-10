Ons rapport: veel zevens, geen gebuisden en pluim voor Verschaeren (en ook u kan punten geven) Niels Poissonnier

10 oktober 2019

23u02 0

COURTOIS 6

Betaald verlof. Moest omzeggens niets doen. De paar simpele ballen die hij opraapte of inspeelde, deden wel zijn naam weerklinken op de Heizel.

ALDERWEIRELD 7

Scoort aan de lopende band. Laatst in Schotland, nu tegen San Marino. Zit zo aan vijf goals in 95 caps. Toch voor iets goed, die kwalificatiecampagne.

VERMAELEN 6

Altijd secuur en degelijk. Maakt niet uit of de tegenstander Brazilië of een dwergstaat is. Weet en voert perfect uit wat er van hem verwacht wordt.

VERTONGHEN 6

De ereronde liep hij met plezier – ’t moet zowat zijn grootste inspanning van de avond geweest zijn. Volhouden Jan: het EK komt steeds dichter.

CASTAGNE 7

Zijn niet aflatende inzet loonde net voor tijd in de 9-0. Had voor rust ook al kunnen scoren, maar kopte toen te hoog. Kilometervretertje.

TIELEMANS 6

Nooit getest als zes. Herpakte zich wel na zijn flauwe interlandweek in september, met een mooie gekruiste knal als uitschieter. Altijd leuk.

VANAKEN 6

Vergat zijn eerste basisstek op te leuken met een goal – z’n volley ging naast. Liet zich wel veelvuldig betrekken in de combinaties. Bevredigend.

CHADLI 7

Trok de lijn van bij Anderlecht door – knappe plaatsbal (2-0) – én van bij de nationale ploeg: stelt nooit teleur als hij zijn kans krijgt. Chapeau.

MERTENS 6

Stuitte in zijn drang naar goals op de binnenkant van de paal. Voorts zijn hongerige zelve. Bleef zelfs na de forfaitscore hoog druk zetten.

E. HAZARD 6

Het uurtje deed hem deugd. Af en toe een versnelling of dribbel, maar zonder climax. Zijn schoten misten precisie. Beter nu dan in Madrid.

LUKAKU 7

Met zijn vijftigste nam-ie geen genoegen. Maakte er twee, al hadden het er gerust vijf kunnen zijn. Kreeg hoe dan ook (terecht) een staande ovatie.

INVALLERS

CARRASCO (63’) 6

Verving Eden. Kon als enige invaller niet profiteren van het vermoeide San Marino.

VERSCHAEREN (63’) 7

Kwam in de plaats van Mertens. ’t Bewijs dat de bondscoach in hem gelooft. Versierde een penalty én scoorde.

BENTEKE (76’) 7

Loste Lukaku af. Nam meteen daarna de 7-0 voor zijn rekening.

Hieronder kan u onze Duivels zelf punten geven: