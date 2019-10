Ons rapport: één Duivel net niet gebuisd, twee spelers krijgen een 7. Deel ook zelf punten uit PJC

13 oktober 2019

17u04 2 Rode Duivels Met een eenvoudige 0-2-zege tegen Kazachstan zitten de Rode Duivels aan 24 op 24. Geen gebuisden, Meunier en Praet kregen de beste score. Beoordeel onderaan dit artikel ook zelf alle spelers.

Thibaut Courtois: 6

Zelf geconcentreerd blijven was het lastigste. Weer een clean sheet erbij. Al een geluk dat het dak toe was, had het anders koud kunnen krijgen.

Toby Alderweireld: 6

Zijn passage bij de nationale ploeg zal hem deugd gedaan hebben. Eerst gescoord tegen San Marino, nu vertrouwen getankt met solide defensief werk.

Thomas Vermaelen: 6

Had hij aan die botsing in het begin twee gezwollen ogen overgehouden, dan nóg had hij stand kunnen houden. Voetbalde in een zetel.

Jan Vertonghen: 6

Moest zijn voet uitsteken bij een vroeg schot van Zhukov - goed blok. Had nog tijdens de wedstrijd tijd om de meegereisde supporters te groeten.

Thomas Meunier: 7

Zijn grote motor als troef. Geweldige loopactie in de rug van de defensie, uitstekende controle, prima afwerking. Ging meermaals in de clinch met Shomko.

Dennis Praet: 7

Komt wat nadrukkelijker in aanmerking voor een EK-selectie. Was zuiver, scherp en beslissend: zijn voorzet voor de 0-1 van Batshuayi was top.

Axel Witsel: 6

Of het nu tegen Kazachstan of Spanje is: een zekerheid. Kreeg vermijdbaar geel na protest voor een gefloten overtreding van... Praet.

Thorgan Hazard: 6

Beheerst die zware rol op de flank stilaan helemaal. Verdedigend altijd terug, aanvallend een meerwaarde. Had wel altijd de 0-3 moeten binnenduwen.

Dries Mertens: 6

Steeds druk jagend, met veel energie - tot op rechts toe. Had voor die inzet een goaltje verdiend. Zijn schoten misten evenwel richting.

Eden Hazard: 6

Luid toegejuicht door de plaatselijke bevolking had-ie wel zin om iéts te tonen. Had wat dribbels, een rabona - altijd tof -, en een assist voor Meunier op maat.

Michy Batshuayi: 5

Het belangrijkste lukte: scoren. Voor het overige was het magertjes. Won nauwelijks duels, liep vaak buitenspel en was slordig in het samenspel.

Invallers

Christian Benteke: 6

Kwam een ontgoochelende Batshuayi vervangen. Toonde zich alvast balvaster, maar kreeg geen kans die naam waardig.

Yannick Carrasco: 6

Verving Mertens. Bewees met zijn sprints niks aan snelheid ingeboet te hebben in China. Veel balcontacten leverden die hem wel niet op.

Brandon Mechele: /

Mocht in de absolute slotfase debuteren in de plek van Vermaelen. Kwam te laat tussen de lijnen voor een beoordeling.

