ONS RAPPORT. Drie Duivels scoren maar net voldoende, een andere beseft stilaan dat het vijf voor twaalf is - Geef ook uw punten Niels Poissonnier

19 november 2019

22u59 0

MIGNOLET 6

IJskoud gepakt, nadat zijn verdediging en middenveld hem in de steek had gelaten. Moest nadien zorgen dat hij niet helemaal verkleumde.

ALDERWEIRELD 6

Zou hij aan de rust gezien of gehoord hebben dat zijn coach bij Tottenham ontslagen is? Voorts: waar zijn je crosspasses gebleven, Toby?

DENAYER 5

Maakte bij de 0-1 de verkeerde keuze – had moeten knijpen in plaats van wijken. Straalde voorts niet de autoriteit uit die Boyata wel heeft.

COBBAUT 5

Mag een vinkje bijzetten op z’n bucketlist. Moet evenwel nog veel progressie maken wil hij een vaste Duivel worden. Positioneel vaak bijgestuurd.

T. HAZARD 6

Minder opvallend dan in Rusland. Is dan ook beter in zijn sas op de linkerflank dan op rechts. Gaf toch een assist… voor een Cypriotische owngoal.

TIELEMANS 5

Dirigeerde… met zijn armen. Probeerde met de bal wel de patron te zijn, maar was dat – ondanks zijn groot zelfvertrouwen – niet. Is geen ‘6’.

VANAKEN 6

Begon sterk. Infiltreerde meermaals en werd ook vaak in het spel betrokken. Tot hij het onmogelijke miste. Deemsterde nadien steeds meer weg.

CARRASCO 7

De bedrijvigste. Zal zelf ook wel beseft hebben dat het stilaan vijf voor twaalf was. Snoerde de criticasters de mond met 1 goal en 2 assists.

DE BRUYNE 7

Aangezien hij toch niet wakker ligt van zijn statistieken: zal zich z’n eerste goal van de avond wellicht al niet meer herinneren. Zo knullig.

E. HAZARD 7

Versnelde af en toe vanuit zijn luie zetel. Zonder te excelleren, maar is Eden weer Eden. Dat belooft voor de komende maanden in Bernabéu.

BENTEKE 7

Deed wat hij bij Crystal Palace niet kan: scoren. Twee keer zelfs. Vergat er een hattrick van te maken. Ging toch al glimlachend naar de kant.

INVALLERS

VERSCHAEREN (64’) 6

Kwam in de plaats van Eden. Trapte zijn tweede interlandgoal in zijn prille carrière net naast. Viel al beter in.

PRAET (68’) 6

Loste De Bruyne af. ’t Was dan wel al 6-1. Geen cadeau.

ORIGI (79’) –

Verving Benteke. Geen beoordeling