Ongelukkig debuut voor Casteels: bovenlip van doelman moet gehecht worden na stevige botsing KDZ

09 september 2020

07u02 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Koen Casteels mocht voor het eerst spelen bij de Rode Duivels, maar een droomdebuut werd het niet. Al na tien minuten was hij kansloos toen een schot van Fridjonsson via de voet van Denayer en de lat in doel belandde. Kort na de rust moest hij naar de kant met een gekloven lip na een botsing met Fjoluson. “Koen was voorzien op de persconferentie, maar hij kan op dit moment niet praten”, gaf woordvoerder Stefan Van Loock mee. Waarop Roberto Martínez het woord nam. “Het is jammer voor Koen. Op dit moment wordt hij nog steeds behandeld door onze dokter. Er komen zeker een aantal hechtingen aan te pas. Koen was doelman van het jaar in de Bundesliga. Hij verdiende die kans om te debuteren, zeker na al het werk dat hij in de luwte achter Courtois en Mignolet heeft geleverd.”

Lees ook:

5-1! Duivels maken er na snelle achterstand galamatch van dankzij heerlijke goals Batshuayi en Doku