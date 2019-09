Onderzoek leert: “Fans Rode Duivels zijn kritischer voor spelers met migratie-achtergrond” Redactie

05 september 2019

12u48 0 Rode Duivels Supporters van de Rode Duivels tonen zich kritischer voor spelers met een migratie-achtergrond. Dat leert een masterscriptie van Luca Van Kerckhoven (UAntwerpen). “Rode Duivels van vreemde origine worden systematisch slechter beoordeeld dan Duivels van Belgische origine.”

Heeft Romelu Lukaku gelijk? Staat racisme een gepaste waardering van spelers met donkere huidskleur of vreemde etnische origine in de weg? Luca Van Kerckhoven deed er onderzoek naar en wat blijkt? Lukaku, het voorbije weekend slachtoffer van oerwoudgeluiden in Cagliari, heeft wel degelijk een punt.

Van Kerckhoven kreeg voor zijn onderzoek de medewerking van de Belgische voetbalbond. Na de Nations League-duels tegen IJsland (15 november 2018) en Zwitserland (18 november 2018) kon de masterstudent 331 fans van de Rode Duivels bevragen naar hun indrukken. Hij ging onder meer na of supporters van de Rode Duivels een sterk eenheidsgevoel met de Belgische natie hebben. Dat was, toch zeker vlak na een wedstrijd, effectief het geval.

‘Onbewust racisme’

Van Kerckhoven stelde zich ook de vraag: geven fans van de Rode Duivels blijk van een racistische attitude? Het antwoord op die vraag is tweeledig. “Op de rechtstreekse vraag of ze spelers met een migratie-achtergrond anders waarderen, geven fans te kennen dat ze géén discriminerende, maar een tolerante attitude hebben ten aanzien van deze Rode Duivels”, luidt het in de scriptie. “Als je de fans dan na de wedstrijd vraagt om iedere speler een beoordelingsscore te geven, komt er een tegengestelde attitude aan het licht. Er blijkt dan wel degelijk sprake van het systematisch onderwaarderen van spelers met een migratie-achtergrond in vergelijking met de andere Duivels. Dat zou kunnen wijzen op verdoken of zelfs ‘onbewust racisme’.”

Van Kerckhoven legt vervolgens de manier uit waarop dit werd onderzocht. “’Objectieve beoordelingsscores’, die algoritmisch berekend worden op basis van handelingen die spelers stellen tijdens de wedstrijd (gescoorde doelpunten, gelukte en mislukte passes, assists...), werden vergeleken met de beoordelingsscores die de onderzochte fans na de wedstrijd aan iedere Rode Duivel gaven. De verschillen waren opmerkelijk. Uit de data die verzameld werden na België - IJsland en Zwitserland - België blijkt dat de groep Rode Duivels met een vreemde etnische origine (zoals Lukaku) systematisch slechter worden beoordeeld dan de groep Rode Duivels met een Belgische origine (zoals Kevin De Bruyne).”

De Belgische voetbalbond krijgt van Van Kerckhoven het advies om in te zetten op sensibiliseringscampagnes. Een signaal dat de KBVB al langer heeft begrepen. “Zo is het bondsreglement aangepast zodat haat of discriminatie eenvoudiger kan bestraft worden.Ook zijn er meerdere ethische campagnes gevoerd, zoals ‘FootbALLForALL’, die voetbal toegankelijk moeten maken voor alle mensen. De campagnes pleiten voor respect, diversiteit en verdraagzaamheid.”