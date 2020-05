Officieel: Roberto Martínez verlengt contract bij Rode Duivels tot 2022 Redactie

20 mei 2020

09u12 1 Rode Duivels Het is officieel: Roberto Martínez blijft tot en met 2022 bondscoach van de Rode Duivels. Eden Hazard ontdekte zijn verlengd verblijf tijdens een spelletje FIFA. Om 12u geeft de Spanjaard een persconferentie.



Het is aanvoerder Eden Hazard die de contractverlenging aankondigde op de voetbalgame FIFA. “Laten we eens zien welke coach we krijgen”, stelt hij zich luidop de vraag. “Oooh, Roberto. De coach heeft verlengd. Dat is goed nieuws.”

Verrassend is dit niet. Begin mei kondigde uw krant aan dat Roberto Martínez en de top van de voetbalbond een ­inhoudelijk en financieel principeakkoord ­hadden bereikt om samen het avontuur verder aan te gaan tot na het WK in Qatar in 2022. De Spanjaard zei daarvoor al heel duidelijk dat hij niet zinnens was de Duivels vóór het EK dat is opgeschoven naar 2021 te verlaten. Daar komt dus nog zeker een jaar bij.

🎮 This happens when our captain @hazardeden10 plays FIFA... 😉 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 👉 https://t.co/NPEHMsLLrF pic.twitter.com/ytzVZmNkmN Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link

De voorbije maanden genoot Martínez heel wat interesse. Hij kreeg aanbiedingen uit de Premier League, FC Barcelona polste naar zijn situatie, en hij kon voor vele dollars naar het Midden-Oosten. Bondsvoorzitter Mehdi Bayat en KBVB-CEO Peter Bossaert slagen er echter in om het succesverhaal met nog eens anderhalf jaar te verlengen. Dat is goed nieuws voor de continuïteit van de nationale ploeg en van de KBVB.

Slechts drie nederlagen

Op zijn beurt ervaart Martínez in België een nooit eerder ervaren comfortzone. Hij kan het prima vinden met Bayat en Bossaert, maar nog veel belangrijker is zijn uitstekende relatie met alle internationals, van wie er velen publiekelijk aandrongen op een contractverlenging van hun coach. Zijn gezin settelde zich in Waterloo.

Martínez arriveerde in 2016 bij onze nationale ploeg. Op het WK van 2018 in Rusland loodste hij de Rode Duivels naar een historische bronzen medaille. Zijn palmares als bondscoach oogt indrukwekkend. In 43 matchen verloor hij slechts driemaal.

