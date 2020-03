Exclusief voor abonnees Nog voor zijn 16de bijna van AC Milan, erna volgde “serieus” contract bij Anderlecht: de eerste keer van Lukaku op de sportcover van HLN PIETER-JAN CALCOEN & KRISTOF TERREUR

25 maart 2020

06u00 0 Rode Duivels Er was eens... Romelo Lukaku. Op zijn 15de al – weliswaar met een tikfoutje in de voornaam – voorpaginanieuws. Tienerfenomeen in het lichaam van een volwassene.

Het had zomaar gekund dat ­Romelu Lukaku bij die andere club uit Milaan gevoetbald had. De Milanezen duwden fors door om de spits voor zijn zestien weg te plukken bij ­Anderlecht. En de Italianen waren niet ­alleen: ook Manchester United en Chelsea drongen aan. Ze hadden 1,5 miljoen euro – toen véél – voor Lukaku over. Tevergeefs.

