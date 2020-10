Nieuw bloed tegen Ivoorkust: “Fans mogen uitkijken naar deze match, want het wordt een venster op de toekomst” JBE/GVS

07 oktober 2020

16u38 2 Rode Duivels Een blik op de volgende generatie. Bondscoach Roberto Martínez zal morgen in de oefenpot tegen Ivoorkust heel wat jong talent voor de leeuwen gooien. “Een venster op de toekomst. De fans van de Rode Duivels mogen uitkijken naar deze wedstrijd”, vertelt de Spanjaard.

Verwacht in de oefenmatch tegen Ivoorkust geen Thibaut Courtois, geen Toby Alderweireld, geen Axel Witsel, geen Thomas Meunier, geen Kevin De Bruyne, geen Youri Tielemans en geen Romelu Lukaku. Zij trainden vandaag in een aparte groep en komen morgen op de Heizel hoe dan ook niet in actie. “Zij zullen inderdaad niet aantreden”, bevestigt bondscoach Roberto Martínez. “Dit is dan ook een unieke mogelijkheid om enkele debutanten en jonge talenten aan het werk te zien. Ik hou ervan om vers talent te integreren in onze groep. Uiteraard aangevuld met enkele gevestigde waarden, want die ervaring is ook nodig. Integratie was afgelopen dagen een sleutelwoord. Maarde Rode Duivels-fans mogen uitkijken naar de match van morgen, want dit wordt een soort van venster op de toekomst”, stelt de Spanjaard.

Mignolet

Enkele van die jongens die mogelijk in actie komen zijn Zinho Vanheusden, Sebastiaan Bornauw en Alexis Saelemaekers. “Wij volgen met de federatie al spelers van bij de U16 en het pad dat ze moeten afleggen richting de Rode Duivels. Onder anderen Bornauw en Saelemaekers lieten zich zien bij de U21. Als je daar goede prestaties levert, versnel je uiteraard dat proces naar de Duivels.”

Onder de lat morgen: Simon Mignolet. “Hij is van goudwaarde. Zijn begeleiding, professionalisme en ervaring zullen belangrijk zijn voor deze jonge groep. De talenten moeten van deze gelegenheid gebruik maken om van hem bij te leren.”

