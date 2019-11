Niet goed gekeken? Boyata speelt met truitje van Batshuayi Redactie

16 november 2019

Bizar beeld in minuut 54. Toen de camera inzoomde op Dedryck Boyata, bleek die in een shirt van Michy Batshuayi te spelen. Op zijn truitje stond bijgevolg ook het nummer 23, en niet het gebruikelijke nummer 4 van de verdediger van Hertha BSC. Ook de technische staf leek op dat moment de fout in de smiezen te krijgen, want plots liep Boyata naar de zijlijn om het juiste shirt op te halen. Een voetnoot, want Boyata speelt tot dusver een feilloze match tegen de beresterke Dzyuba.