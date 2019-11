Niet Batshuayi, wél Benteke steelt show: spits maakt opwachting bij Duivels met jas van 1.535 euro YP/KDW

13 november 2019

15u39

Bron: VTM Nieuws 2

Normaal gezien is het veelal Chelsea-spits Michy Batshuayi die de show steelt wanneer de Rode Duivels verzamelen blazen in Tubeke, maar voor één keer moest ‘Batsman’ die eer toch aan één van zijn collega’s laten. Christian Benteke spande vanmiddag, wat zijn vestimentaire keuzes betrof althans, meer dan de kroon. Hij kwam aan in Tubeke in een witte jas van het luxemerk Off White, met roze, groene en donkere accenten waar je op speciaalsite lyst.com al gauw 1.535 euro voor neertelt. Met een geel tasje (ook al van Off White) en een groene muts was de outfit van de spits van Crystal Palace helemaal compleet.