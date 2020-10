Negentien spelers present op training bij Rode Duivels - Boyata: “Moet er altijd staan als ik minuten krijg” YP

06 oktober 2020

19u12

Bron: Belga 0 Rode Duivels Negentien Rode Duivels kwamen vandaag in actie op training in Tubeke, waar de nationale ploeg zich voorbereidt op het drieluik tegen Ivoorkust, Engeland en IJsland. De meeste grote namen ontbraken.

Gisteren al had de Belgische voetbalbond laten verstaan dat bondscoach Roberto Martinez tijdens de eerste trainingsdagen vooral aandacht wilde geven aan de vijf nieuwkomers: Sebastiaan Bornauw (Keulen), Joris Kayembe (Charleroi), Dodi Lukebakio (Hertha Berlijn), Alexis Saelemaekers (AC Milaan) en Zinho Vanheusden (Standard). Zij trainden vandaag mee. Bornauw, Saelemaekers en Vanheusden zijn in principe alleen inzetbaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Ivoorkust, want daarna gaan ze de naar de nationale beloften, die zich proberen te plaatsen voor het EK U21. Ook Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge, die zondag nog geblesseerd naar de kant moest tegen Club Brugge, trainde dinsdag mee.

Martinez riskeert verschillende sleutelspelers te moeten missen in de komende wedstrijden. Eden Hazard kampt met een spierblessure en zou meerdere weken out zijn, Jan Vertonghen brak zijn jukbeen. Dennis Praet kampt met een knieblessure, Dries Mertens mag voorlopig niet uit quarantaine bij Napoli. Het enige officiële forfait is momenteel nog dat van keeper Koen Casteels, die vervangen werd door Davy Roef.

De Rode Duivels spelen donderdag vriendschappelijk tegen Ivoorkust, zondag in de Nationals League in en tegen Engeland en volgende woensdag 14 oktober in en tegen IJsland, ook voor de Nations League.

Boyata: “Moet er altijd staan als ik speelminuten krijg”

Na het afscheid van Vincent Kompany stijgen de speelkansen van Dedryck Boyata bij de Rode Duivels. “Voor mij is de situatie altijd dezelfde geweest: ik moet er staan en alles geven als ik speelminuten krijg”, zei de verdediger van Hertha Berlijn vandaag in Tubeke. Boyata meent dat er aan zijn situatie bij de Duivels weinig veranderd is. “Ik maak al een hele tijd deel uit van de nationale ploeg”, klonk het. “Ik probeer gewoon hard te werken en present te geven op het veld.”

In september was Boyata er niet bij door een achillespeesblessure, zijn laatste selectie dateert daardoor al van in november 2019. “Ik was mij er niet van bewust dat het al zo lang geleden is. Momenteel voel ik me goed, maar ik heb wel de competitiestart gemist in Duitsland door die achillespeesblessure.”

Met Zinho Vanheusden en Sebastiaan Bornauw krijgt Boyata er bij de Rode Duivels twee jonge concurrenten bij, maar goed kennen doet hij ze nog niet. “Ik heb er nog niet veel contact mee gehad. Ik zit al even in de groep van Roberto Martinez, dus ik ken het systeem. Als iemand raad nodig heeft, ben ik altijd bereid om die te geven.”

