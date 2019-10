Naar Baku of niet? U wacht best nog even om een EK-ticket voor de Rode Duivels te bestellen Niels Vleminckx

15 oktober 2019

09u05 0 EK voetbal Als de Rode Duivels hun groep winnen, spelen ze op het EK volgend jaar zo goed als zeker niet in Baku. Althans: dat dénken we. Want de UEFA-reglementen laten veel ruimte voor wijzigingen à la minute.

Belgische supporters wachten best nog een paar maanden vooraleer ze tickets voor het EK bestellen. Want ook al zijn de Rode Duivels geplaatst voor het EK, het is nog koffiedik kijken in welke poule ze terecht zullen komen. Het UEFA-reglement is een doolhof waar een kat haar jongen niet in terugvindt.

Zowel voor de bond als voor de meereizende fans is de belangrijkste vraag: moeten ze naar het verre Baku of niet?

Baku is een speelstad in poule A, samen met Rome. Gekwalificeerde landen die ook een gaststad hebben, spelen minstens twee wedstrijden op eigen bodem. Aangezien Italië gekwalificeerd is, belandt het dus zeker in de Baku-poule. Dat is belangrijk voor de Duivels. Want als België voor de loting in dezelfde pot belandt als Italië, kan het zeker niét in dezelfde groep kan terechtkomen. De Italianen zijn voor 99,9 procent zeker van groepswinst. Aangezien ze het maximum van de punten hebben, is de kans ook heel groot dat ze bij de zes beste poulewinnaars behoren en dus in pot 1 belanden. Dat geldt ook voor de Rode Duivels, als ze hun job doen tegen Rusland en Cyprus. Op die manier ontwijken ze normaal gezien de gevreesde verplaatsing naar Azerbeidzjan.

Al kunnen we zelfs dát niet voor de volle honderd procent zeker weten, met dank aan het krankzinnige UEFA-reglement. De UEFA koppelt gaststeden aan elkaar. Rome en Baku zullen gaststad zijn in dezelfde poule. Sint-Petersburg en Kopenhagen zijn dat ook. Maar wat als pakweg Rusland en Denemarken allebei tweede worden in hun groep? In principe zouden ze allebei in pot 2 belanden, waardoor ze niet in dezelfde poule kunnen terechtkomen. Maar dat kan dan weer niet, omdat Kopenhagen en Sint-Petersburg de twee gaststeden zijn in poule B - en Rusland en Denemarken dus net wél in die groep zouden moeten terechtkomen.

Het reglement biedt een halfslachtige oplossing. Dan zal het UEFA Emergency Panel ad hoc beginnen schuiven met de potten. Hoe dat zal gebeuren? 'De wijzigingen mogen zo weinig mogelijk impact hebben op de oorspronkelijke samenstelling.' Vaag.

Tweede loting

Alsof dat allemaal nog niet ingewikkeld genoeg was: er zal (wellicht) niet één loting plaatsvinden, wel twee. De eerste op 30 november, wanneer bekend is welke twintig ploegen zich via de EK-kwalificatiecampagne hebben geplaatst. Alleen blijft er dan nog een zwarte plek van vier landen. In maart vinden er nog barragematchen plaats tussen de acht naties die het hoogst geplaatst zijn in de Nations League maar zich niet wisten te plaatsen via de EK-kwalificaties. En wat dacht u? Mogelijk schudt dat de potten opnieuw wat door elkaar.

Degryse: “Statistieken graag relativeren. Het draait toch vooral om het EK straks”